Lavrovas susitiko su Vokietijos užsienio reikalų ministru

Tai buvo pirmas toks susitikimas nuo tada, kai Maskva pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą.
S. Lavrovas, kuris vėliau šeštadienį sakys kalbą JT pasaulio lyderių susirinkime Niujorke, su Vokietijos užsienio reikalų ministru paskutinį kartą buvo susitikęs 2022 metų sausį, kai tas pareigas ėjo Annalena Baerbock, o iki Rusijos pajėgų įsiveržimo į Ukrainą buvo likęs mažiau nei mėnuo.
Šeštadienio susitikimas vyko už uždarų durų, tačiau manoma, kad pagrindinis ar vienas pagrindinių darbotvarkės klausimų buvo Ukraina.
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