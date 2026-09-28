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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Bręsta naujas skandalas? Aiškėja faktai apie Popovienos sutuoktinio darbą

2026-09-28 07:44 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 07:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Raudondvario dvare, kuriame dirbo ne vienas su Lietuvos socialdemokratais siejamas asmuo, anksčiau direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Raminta Popovienė (nuotr. Elta)

Raudondvario dvare, kuriame dirbo ne vienas su Lietuvos socialdemokratais siejamas asmuo, anksčiau direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis Egidijus Popovas, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

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E. Popovas Raudondvario dvare dirbo nuo 2015 metų balandžio iki 2017 metų  sausio pabaigos. Šiuo laikotarpiu jis buvo įstaigos ilgametės direktorės Snieguolės Navickienės pavaduotojas kultūrai.

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Pati S. Navickienė negalėjo paaiškinti, kodėl E. Popovas buvo pasirinktas šioms pareigoms, tik pažymėjo, kad darbuotojai buvo priimami įprasta tvarka, o kandidatai dalyvaudavo pokalbiuose.

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„Aš dabar negaliu jums atsakyti, kodėl. Tiesiog tai buvo toks laikmetis ir, matyt, toks sprendimas buvo. Jeigu buvo“, – LRT teigė buvusi Raudondvario dvaro direktorė.

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Savo ruožtu LRT kalbinta ministrė R. Popovienė tvirtino neturėjusi įtakos sutuoktinio įdarbinimui minėtoje įstaigoje. 

„Žinokite, tikrai ne. Mano vyras iš tiesų visą laiką dirba šitoje srityje. Jisai ir dabar dirba šitoje srityje, yra garso režisierius, tikrai turi labai didelę patirtį. Garsina ir dabar koncertus, ir tikrai dėl to, kad jo patirtis buvo nemaža šitoje srityje, tai pakvietė jį dirbti. Aš žinau, kad ten padėdavo organizuoti renginius, tuos visus kultūrinius. Bet vėliau jis vis tiek apsisprendė, labai neilgą laiką dirbo“, – sakė politikė.

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R. Popovienė taip pat nurodė, kad sutuoktinis tuo metu dirbo ir kitoje Kauno rajono savivaldybės įstaigoje – Socialinių paslaugų centre. Jame E. Popovas tebedirba nuo 2010 metų.

LRT Tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba nemažai su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp jų – ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė bei buvusios Raudondvario dvaro vadovės S. Navickienės sūnus.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas rugsėjį sudarė darbo grupę, kuri nagrinės galimus pažeidimus įdarbinant darbuotojus viešojoje įstaigoje Raudondvario dvaras, įskaitant ir A. Sinkevičienę.

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bbc
bbc
2026-09-28 08:19
cia tik aizbergo virsune ten ju visas klanas.
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Proletarams žinia
Proletarams žinia
2026-09-28 08:07
Komunizmas jau čia pat. Ne visiems.
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jo
jo
2026-09-28 08:32
is kur tu puvenu rusu tiek.............
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