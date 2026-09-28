„Deja, per jas žuvo ir žmonių“, – teigė jis. Tarp apgadintų pastatų buvo ir Saudo Arabijos ambasadoriaus Kyjive rezidencija.
Zelenskis: Rusija manipuliuoja diplomatiniais signalais, kad išloštų daugiau laiko karui ir terorui
Pasak V. Zelenskio, Maskva šiomis atakomis nesiekia jokių karinių tikslų. Tai esą tėra mėginimas palaužti Ukrainos žmones ir padaryti kuo daugiau žalos Ukrainos visuomenei.
V. Zelenskis apkaltino Maskvą melagingais taikos signalais klaidinant tarptautinę bendruomenę, kad išvengtų griežtų sankcijų ar kitokio Vakarų atsako.
„Rusija moka siųsti būtent tokius vilčių teikiančius diplomatinius signalus, kokius pasaulis tiesiog nori girdėti, – rašė jis. – Ji moka siųsti tokius signalus, kad atitolintų griežtas tarptautinės bendruomenės priemones reaguojant į karą.“
Pasak V. Zelenskio, Ukraina tikisi veiksmingų tarptautinės bendruomenės sprendimų ir stipraus partnerių spaudimo, kad Maskva suprastų, jog „manipuliuodama diplomatiniais signalais negali išlošti vis daugiau laiko karui ir terorui“.
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