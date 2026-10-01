Valdas Sejavičius. Kodėl verta pasitikrinti kaupimo III pensijų pakopoje galimybes

Gyvenimo trukmei ilgėjant, šis klausimas tampa vis svarbesnis – pensijoje galime praleisti 20 ar daugiau metų. Todėl verta ne tik įsivertinti, kokių pajamų tikimės tuo laikotarpiu ir kiek jau esame sukaupę, bet ir pasitikrinti, ar išnaudojame visas papildomo kaupimo galimybes.
Viena jų – III pensijų pakopa. Tai savanoriškas ir lankstus ilgalaikis kaupimas, kai žmogus pats pasirenka įmokų dydį ir reguliarumą, o sukauptas pensijų turtas investuojamas profesionalių valdytojų. Prireikus kaupimą galima nutraukti ir atsiimti visą ar dalį sukauptų lėšų, o prie kaupimo gali prisidėti ir darbdavys.
Svarbiausia – reguliarumas, o ne didelė pradinė suma
Kaupiant pensijai nebūtina pradėti nuo didelių sumų. Daug svarbiau susikurti reguliarų įprotį. Jei augant pajamoms kasdienėms išlaidoms lieka daugiau pinigų, verta bent dalį jų ne „ištirpdyti“ kasdieniams poreikiams, o nuosekliai nukreipti ilgalaikiam kaupimui.
Ilguoju laikotarpiu reguliarumas svarbus ir dėl sudėtinių palūkanų efekto: uždirbama grąža toliau investuojama kartu su jau sukauptomis lėšomis. Be to, šiam tikslui įmokas skiriant periodiškai, mažinama rizika visą sumą investuoti nepalankiu finansų rinkose momentu – įmokos paskirstomos per skirtingus finansų rinkos ciklo etapus.
Pastarųjų metų rezultatai taip pat parodo, kaip investavimo strategija siejasi su rizika ir grąža. „Swedbank“ III pakopos pensijų fondų, iki 100 proc. investuojančių į akcijas, grąža per pastaruosius trejus metus siekė iki 48 proc., o konservatyviau investuojančių, vyresniems asmenims skirtų fondų – apie 16 proc. Didesnę akcijų dalį turintys fondai gali pasiūlyti didesnį grąžos potencialą, tačiau kartu pasižymi ir didesniais vertės svyravimais bei investavimo rizika. Todėl fondą svarbu rinktis pagal savo amžių, investavimo laikotarpį ir toleruojamą riziką.
Mokestinės paskatos – viena iš III pakopos naudų
Vertinant III pakopą svarbu atsižvelgti ne tik į investavimo galimybes, bet ir į jai taikomus mokesčius. Laikantis nustatytų sąlygų, sukauptoms lėšoms ir išmokoms gali būti taikomos
lengvatos. Pavyzdžiui, kai kaupimas trunka bent penkerius metus ir iki pensinio amžiaus yra likę ne daugiau kaip penkeri metai, nutraukus kaupimą nereikia mokėti jokių mokesčių nuo visos išmokamos sumos, įskaitant ir gautą investicinę grąžą.
Tiems, kurie III pakopoje pradėjo kaupti iki 2025 m., taip pat išlieka galimybė susigrąžinti iki 300 eurų gyventojų pajamų mokesčio per metus. Tiesa, ši lengvata galioja iki 2034 m. pabaigos.
Mokestinės paskatos taikomos ir darbdaviams, kurie moka įmokas į darbuotojų III pakopos pensijų fondus, jei laikomasi teisės aktuose nustatytų sąlygų.
Verta pasitikrinti, ką siūlo darbdavys
Dar viena svarbi III pakopos ypatybė – prie darbuotojo kaupimo gali prisidėti darbdavys. Tai viena iš darbuotojų naudų, kurią siūlo dalis Lietuvos įmonių, todėl verta pasitikrinti savo darbovietės naudų paketą.
Pavyzdžiui, „Swedbank“ savo darbuotojams papildomai skiria 2 proc. jų atlyginimo pensijai III pakopos pensijų fonde kaupti – ši suma nėra išskaičiuojama iš darbuotojo atlyginimo. Jei darbuotojas pats nusprendžia kaupimui skirti dar 2 proc. atlyginimo, tokiu atveju pensijai iš viso nukreipiama 6 proc.: 2 proc. nuo savo atlyginimo skiria pats darbuotojas, o 4 proc. – darbdavys.
Darbdaviui toks sprendimas gali būti ne tik ilgalaikis paskatinimas darbuotojui, bet ir finansinės gerovės bei lojalumo stiprinimo priemonė. Įmokoms į darbuotojo III pakopos pensijų fondą, laikantis nustatytų sąlygų, taikoma palanki mokestinė aplinka. Dalį atlygiui skiriamų lėšų nukreipus į pensijų kaupimą, darbuotojui sukuriama didesnė ilgalaikė finansinė nauda nei tą pačią sumą išmokant kaip papildomą darbo užmokestį.
Susidomėjimas papildomu kaupimu auga
Matome, kad gyventojai vis aktyviau domisi papildomu kaupimu pensijai. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sudaryta beveik 50 proc. daugiau naujų sutarčių su įmonėmis, pagal kurias darbdaviai moka įmokas už savo darbuotojus, o bendra tokių įmokų suma padvigubėjo. Per mažiau nei trejus metus „Swedbank“ III pakopos fonduose dalyvių, sukaupusių 10 000 Eur ir daugiau, išaugo daugiau nei aštuonis kartus, o per pirmuosius devynis šių metų mėnesius valdomo III pakopos pensijų fondų turto vertė padidėjo daugiau nei 60 proc.
Šie duomenys rodo augantį gyventojų ir darbdavių susidomėjimą kaupimu III pensijų pakopoje. Tačiau vien pradėti kaupti nepakanka – svarbu periodiškai įvertinti, ar pasirinktas kaupimo būdas ir įmokų dydis vis dar atitinka asmeninę finansinę situaciją bei ilgalaikius tikslus. Bent kartą per metus arba reikšmingai pasikeitus pajamoms verta peržiūrėti savo ilgalaikį asmeninių finansų planą: kiek šiandien atidedu ateičiai, ar ši suma atitinka mano finansines galimybes, ar pasirinktas pensijų fondas atitinka rekomendacijas, kurio amžiaus asmenims jis skirtas, ir ar prie kaupimo galėtų prisidėti darbdavys.
Gyvenimui pensijoje reikalinga suma dažniausiai nesusikaupia dėl vieno didelio finansinio sprendimo. Ją sukuria daugybė mažesnių pasirinkimų, kartojamų daugelį metų. Todėl svarbiausia – pradėti, išlaikyti kaupimo įprotį ir periodiškai jį peržiūrėti keičiantis gyvenimo aplinkybėms.
Redakcija už komentaro turinį neatsako. Autorius: Valdas Sejavičius, „Swedbank investicijų valdymo“ laikinasis vadovas.