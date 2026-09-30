Laukiantiems „Sodros“ pensijų ir išmokų – svarbi žinia: štai kada pinigus mokės spalį

Taigi, kada pinigai pasieks gyventojų sąskaitas spalio mėnesį?
Spalio mėnesio išmokos
Sergantiems arba sergančius prižiūrintiems ir dėl to laikinai nedarbingais esantiems gyventojams ligos išmoka sumokama per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Vidutinė ligos išmoka yra 58 euro per dieną. Šią išmoką gauna virš 59,4 tūkst. darbuotojų.
Nėštumo ir gimdymo atostogų metu mamoms priklausančios motinystės išmokos pradedamos mokėti taip pat per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo.
Šiuo metu vidutinė motinystės išmoka yra 95,8 euro už vieną dieną, o ją gauna 1,2 tūkst. mamų.
Už vieną mėnesį tėvystės atostogų vaiko tėčiams tėvystės išmokos sumokamos per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos. Dabar vidutinė tėvystės išmoka yra 1841,7 euro per mėnesį, o ji mokama apie 1,5 tūkst. tėčių.
Tuo metu vaiko priežiūros išmokos bus mokamos spalio 15 d. Vidutinė vaiko priežiūros išmoka šiuo metu siekia 1058,7 euro ir ją gauna apie 24,7 tūkst. gyventojų.
Nedarbo išmoka bus mokama nuo spalio 20 d. iki mėnesio pabaigos. Tokią išmoką gauna apie 83,4 tūkst. darbo netekusių asmenų. Vidutinė nedarbo išmoka yra 737,3 euro per mėnesį. Vidutinė šios išmokos mokėjimo trukmė yra 5 mėn.
Ilgalaikio darbo išmokas gauna 5 metus ar ilgiau toje pačioje darbovietėje dirbę ir darbo netekę gyventojai. Ji pradedama mokėti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priklausomai nuo išdirbtų metų ji yra nuo vieno iki trijų buvusių vidutinių atlyginimų, padaugintų iš 77,58 proc.
Kada spalį gyventojai sulauks pensijų?
Šiuo metu senatvės pensijas gauna 641,2 tūkst. asmenų. Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje dabar siekia 746,7 eurus.
Be kita ko, Lietuvoje yra 225,5 tūkst. našlių, našlaičių ir 117,6 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų. Vidutinė našlių ir našlaičių pensija dabar yra 78,7 euro, o netekto darbingumo – 468,4 euro.
„Swedbank“ klientams pensijos į gyventojų sąskaitas bus pervedamos spalio 8–12 dienomis, konkreti diena priklausys nuo gyvenamosios vietos.
„Artea“ banko klientams pensijos bus mokamos spalio 8–12 dienomis, priklausomai nuo gyvenamosios vietos.
„Luminor“ banko klientus pensijos pasieks spalio 8–12 dienomis, priklausomai nuo gyvenamosios vietos.
Turintys sąskaitas SEB banke pensijų sulauks spalio 8–9 dienomis, priklausomai nuo gyvenamosios vietos.
„Urbo“ (buvęs „Medicinos“), „Citadele“, „Luminor“ (buvusio „Nordea“) bankų ir kitų kredito, mokėjimo įstaigų klientams pensijos bus mokamos spalio 9 d.
Tiems gyventojams, kuriems socialinio draudimo pensija įprastai mokama po 13 mėnesio dienos, ji šį mėnesį bus išmokėta spalio 14–16 dienomis, priklausomai nuo gyvenamosios vietos.
Atsiimti pensijas Lietuvos pašte bus galima spalio 10–26 d. Šiomis dienomis pensijos bus pristatomos ir į namus.
Šalpos išmokos per kredito įstaigas bus mokamos spalio 12 d., o pristatomos į namus ar atsiimamos Lietuvos pašte – spalio 10–26 d.
Vaiko priežiūros išmokos bus mokamos spalio 15 d., nedarbo išmokos – spalio 20 d., vaiko išlaikymo išmokos – spalio 23 d., o išankstinės senatvės pensijos – spalio 20 d.