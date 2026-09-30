Norintiems atsiimti antrosios pensijų pakopos lėšas – paskutinė diena: štai kada išmokės pinigus

Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius – sprendimas dėl kaupimo nutraukimo priimamas pasibaigus ketvirčiui, kuriuo pateiktas prašymas, o pinigai pervedami per pirmąsias kito ketvirčio darbo dienas.
Iki rugsėjo 30 d. pateikus prašymą, pinigai gyventojų sąskaitas turėtų pasiekti iki spalio 15 d.
Tačiau galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios dar ilgiau – iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Paskutinė galimybė atsiimti sukauptus pinigus
Per šį dvejų metų pereinamąjį laikotarpį visi kaupimo dalyviai gali nuspręsti nutraukti kaupimą nepriklausomai nuo amžiaus ar kitų sąlygų.
Pasitraukiantiems bus grąžintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. Valstybės skatinamoji įmoka ir „Sodros“ įmokų dalis į gyventojo sąskaitą negrįš – jos bus perkeltos į „Sodrą“ ir paverstos pensijų apskaitos vienetais.
ELTA primena, jog pasitraukti iš kaupimo gyventojams leista pernai, kai Seimas priėmė įstatymą, kuriuo atvėrė dviejų metų laisvo pasitraukimo „langą“ – nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Kaip skelbta, per antrą pensijų reformos ketvirtį – nuo balandžio iki birželio – iš kaupimo antros pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė 115,7 tūkst. arba 7,2 proc. žmonių.
Tuo metu, per tris pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40 proc. visų dalyvių arba beveik 550 tūkst. žmonių, antros pakopos pensijų fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto.
Tad iš viso iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrąjį ketvirtį pasitraukė maždaug penkis kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį.
Dabar antroje pakopoje toliau kaupia 781 tūkst. dalyvių, kai prieš reformą šis skaičius sudarė apie 1,4 mln.