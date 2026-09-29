Svarbi žinia būsto pirkėjams: šiems gyventojams skirs reikšmingą paramą

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės, šeimų kūrimasis regionuose yra vienas iš valstybės prioritetų. Tai, kad šiemet nei viena šeima, atitinkanti reikalavimus, neliks be paramos yra didžiulis ir svarbus pasiekimas.
„Siekiame, kad kasmet vis daugiau jaunų šeimų turėtų galimybę kurti savo gyvenimą nuosavuose namuose. Nuosavi namai yra būtini, kad šeimos jautųsi saugios, galėtų augti ir stiprėti. Be to, parama jaunoms šeimoms kartu prisideda prie regionų stiprinimo ir demografinių iššūkių sprendimo“, – sako I. Ruginienė.
Jaunų šeimų prašymus dėl finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyti savivaldybių administracijos nagrinėti pradėjo vakar. Vadovaujantis galiojančiu reglamentavimu, prašymus privalu išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
Numatyta, kad prašymo nagrinėjimo metu nustačius trūkumų arba įvertinus, jog trūksta papildomų dokumentų, savivaldybės administracija per 2 darbo dienas apie tai informuoja pareiškėją. Trūkumams pašalinti suteikiama 10 darbo dienų nuo informavimo dienos. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas iš naujo pradedamas skaičiuoti nuo trūkumų pašalinimo dienos. Jei trūkumai per nustatytą laiką nepašalinami, prašymas atmetamas.
Išsamią informaciją apie tai, kas gali pretenduoti į finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą, finansinės paskatos teikimo sąlygas galima rasti SADM interneto svetainės skiltyje Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.