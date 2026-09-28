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TV3 naujienos > Verslas > Finansai

Bankų klientams – naujas mokestis? 10 eurų pareikalaus, jei pinigus pervesite ne tam gavėjui

2026-09-28 09:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 09:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaidingai atliktas pavedimas gali kainuoti papildomai. Norint susigrąžinti ne tam gavėjui pervestus pinigus, bankas gali taikyti mokestį, tačiau lėšų grąžinimas priklauso ir nuo jas gavusio asmens.

Klaidingai atliktas pavedimas gali kainuoti papildomai. Norint susigrąžinti ne tam gavėjui pervestus pinigus, bankas gali taikyti mokestį, tačiau lėšų grąžinimas priklauso ir nuo jas gavusio asmens.

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Savo patirtimi socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijusi moteris nurodė netyčia pervedusi pinigus ne tam žmogui. Pasak jos, atliekant pavedimą SEB sistemoje buvo parodyta tik viena reikiamos pavardės sąskaita, nors norimam gavėjui pinigų ji buvo pervedusi ir anksčiau.

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„Ir nesvarbu, kad pats parodė tik tą vieną bendrapavardės sąskaitos variantą, nors tam tikrajam gavėjui jau buvau kadaise atlikusi pavedimą. Parodė ką parodė“, – rašė moteris.

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Pastebėjusi klaidą, ji kreipėsi į banką dėl galimybės susigrąžinti pinigus. Moters žodžiais, už tokią pagalbą SEB nurodė 10 eurų mokestį. Jai kilo klausimų, kokių veiksmų bankas imasi ir ar mokestį teks sumokėti net tuo atveju, jei pinigai nebus grąžinti.

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„SEB gali pajudėti mažumėlę bandydamas atsiklausti to kito gavėjo, ar gali man grąžinti pinigus, bet gali ir neatsiklausti, nes kam vargti, jei vis tiek savo 10 eurų pasiims. Kas ten dabar patikrins?“ – svarstė ji.

Moteris taip pat kreipėsi į pavedimą gavusį žmogų: „Tai linkėjimai tai kitai Oksanai, kuri gavo iš manęs pavedimą. Būtų gražu už nieką gavus grąžinti.“

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SEB komunikacijos projektų vadovė Leontina Lesauskaitė nurodo, kad netikėta situacija dėl mokėjimo klientui gali kelti nerimą, todėl bankas siekia atsakyti į jo klausimus ir padėti išsiaiškinti, kas nutiko.

„Kalbant bendrai, atliekant mokėjimą mobiliojoje programėlėje pagal gavėjo telefono numerį, klientui parodoma tuo metu su konkrečiu telefono numeriu susieta sąskaita. Jei žmogus turi sąskaitų keliuose bankuose, jis gali pasirinkti, su kurio banko sąskaita bus susietas jo telefono numeris“, – aiškina L. Lesauskaitė. 

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Todėl mokėjimas tuo pačiu telefono numeriu skirtingu metu gali būti nukreiptas į skirtingas sąskaitas, jei gavėjas pakeičia su telefono numeriu susietą sąskaitą.

Anot jos, prieš patvirtinant mokėjimą klientui pateikiama informacija apie gavėją. Todėl visuomet rekomenduojame ją atidžiai patikrinti ir tik įsitikinus, kad mokėjimas siunčiamas tinkamam gavėjui, patvirtinti operaciją.

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„Jei klientas po atlikto mokėjimo kreipiasi į banką dėl lėšų susigrąžinimo, bankas kreipiasi į gavėją arba jo banką ir prašo sutikimo grąžinti lėšas. Gavus sutikimą, lėšos grąžinamos, o mokėtojas informuojamas apie prašymo vykdymo eigą ir galutinį rezultatą.

Už tokio prašymo administravimą taikomas 10 eurų mokestis. Jis susijęs su prašymo administravimu ir taikomas nepriklausomai nuo to, ar gavėjas sutinka grąžinti lėšas“, – dėsto L. Lesauskaitė.

indeliai.lt

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