Į NT investuojantis Žilvinas jau pasiekė finansinę laisvę: šiuos 3 dalykus vadina raktu į sėkmę

Naujienų portalui tv3.lt Žilvinas, kuriantis turinį socialiniuose tinkluose @zilvinasbtk vardu, papasakojo savo istoriją, kaip nuo samdomo padavėjo darbo jis sugebėjo pereiti prie pelningo verslo sukūrimo ir finansinę laisvę suteikusio investavimo.
Dirbdamas padavėju sutiko daugybę sėkmingų žmonių
Kaip ir daugelis jaunuolių Lietuvoje, Žilvinas savo karjerą pradėjo nuo padavėjo darbo. Jam pašnekovas atidavė maždaug septynis-aštuonis gyvenimo metus, vėliau perėjo dirbti į draudimo sritį kol galiausiai 2009 metais su partneriais sukūrė verslą.
Vis tik prisimindamas darbo padavėju laikus pašnekovas tikino, kad suprato kelis šios profesijos niuansus, kurie jo netenkino. Pirmasis – labai greitai pasiekiamos atlygio lubos.
„Nemažą laiko dalį dirbau Palangos viešbutyje, kuriame lankydavosi tikrai labai pasiturintys žmonės. Mačiau, kad jie dažniausiai būdavo malonūs, įdomūs žmonės.
Pagalvodavau, kad ir aš norėčiau gyventi panašiai: turėti pinigų, galėti nueiti į restoraną, leisti laiką taip, kaip leidžia finansiškai laisvi žmonės. Dirbdamas padavėju supratau, kad toks gyvenimas savaime tiesiog neateis“, – dalijosi jis.
Kitas dalykas, kurį įvardijo Žilvinas, buvo susijęs su barų ir restoranų kultūra, kurią jis aiškiausiai pamatė įsidarbinęs Vilniuje. Pašnekovas pasakojo, kad stebėjo žmones, šiame versle dirbančius 20-30 metų, ir suprato, kad tokio gyvenimo nenori.
Jis atvirai pasakojo, kad matė problemas santykiuose, didelius kiekius alkoholio, chaotišką gyvenimo būdą, o pats pašnekovas šeimą ir savo gyvenimą įsivaizdavo kitaip.
„Barų sritis labai įtraukia. Kiekvieną dieną gauni pinigų, todėl gyventi tampa labai patogu. Per daug nereikia galvoti apie finansus, nes pajamos ateina nuolat. Labai lengva įstrigti tokiame ritme.
Tačiau ilgainiui matai, kaip gyvena žmonės, kurie tame sukasi gerokai ilgiau, ir supranti, kad bent jau tavęs toks gyvenimo modelis netenkina“, – sakė jis.
Taip pat pašnekovas prisiminė vieną lemtingą pokalbį, tapusį jo lūžio tašku. Jis pasakojo, kad tuo metu prie baro prisėdo du vyrai, kuriems buvo maždaug 50 metų. Vienas buvo iš Nyderlandų, o kitas – iš Kanados.
Tąkart jiedu su Žilvinu dalijosi, kad keliauja po pasaulį, turi privatų lėktuvą, skraido iš vieno oro uosto į kitą ir gyvena tarsi nuolatinėje kelionėje.
Vyrai nurodė, kad jiedu abu buvo sukūrę savo verslus, kuriuos vėliau pardavė ir galėjo gyventi taip, kaip nori. Šis momentas pašnekovui buvo svarbus – taip gimė jo pirmoji svajonė apie verslą.
Lygiagrečiai su verslo kūrimu ėmė domėtis investavimu
Palikęs padavėjo profesiją, perėjęs į draudimų sritį Žilvinas nusprendė pamėginti kurti savo verslą. Jis pasakojo, kad tuo metu su bičiuliu pradėjo pardavinėti gyvybės draudimo produktus. Dalį šių produktų įmokų jiedu investuodavo.
Taip natūraliai pašnekovas ėmė mokytis investavimo ir atsidūrė finansų pasaulyje.
„Tuo metu man į rankas pateko kelios knygos, kurios labai stipriai pakeitė mano požiūrį į pinigus, ateitį ir investavimą. Perskaitęs jas supratau, kad neužtenka vien uždirbti pinigus. Reikia juos ir įdarbinti.
Knygos buvo klasikinės. Pirmiausia Roberto Kiyosaki „Du tėčiai – turtingas ir vargšas“. Taip pat Bodo Schäferio „Pirmasis milijonas per septynerius metus“ ir Napoleono Hillo „Mąstyk ir būk turtingas“.
Šios knygos visiškai pakeitė mano supratimą apie tai, kaip reikia žiūrėti į finansus ir į savo ateitį. Tada ir prasidėjo investavimo kelionė“, – apie svarbius momentus pasakojo jis.
Kryptingai link investavimo Žilvinas pradėjo eiti maždaug 2015 metais. Kai verslas jau buvo pakankamai stabilus, pelningas, jis sudalyvavo seminare „Business Mastery“.
Vienas iš svarbiausių ten išgirstų principų buvo tas, kad netgi turint sėkmingą verslą negalima manyti, kad jis tęsis amžinai, nes anksčiau ar vėliau kiekvienas verslas susiduria su problemomis.
„Jame buvo rekomenduojama bent 30 procentų pajamų nukreipti į investavimą. Prisimenu, pagalvojau, kad apie tai jau buvau girdėjęs anksčiau. Tad tai buvo tas momentas, kai nusprendžiau rimčiau imtis investavimo“, – kalbėjo Žilvinas.
Pirmasis įsigytas nekilnojamojo turto objektas
Nuo to laiko verslininkas rinkosi skirtingas invetsavimo kryptis – ETF fondus, paskolas ir nekilnojamąjį turtą. 2016 metais jis pirmąkart investavo į bitkoiną.
„Investavau į skirtingas turto klases, nes tai yra viena pagrindinių investavimo taisyklių – diversifikuoti savo portfelį. Nežinai, kuri turto klasė augs labiausiai, kuri stagnuos ar kris, dėl to būtina pasiskirstyti investicijas per skirtingas sritis“, – sakė jis.
Perėjus prie investicijų į nekilnojamąjį turtą, pašnekovas nurodė, kad pamena tą laiką, nes buvo labai užimtas versle ir ieškojo sandorių, kuriems būtų reikalingas tik minimalus jo įsitraukimas.
Pirmieji objektai buvo smulkūs – garažai. Vis tik vėliau atsirado pirmasis didesnis objektas – biuras, kurį pašnekovas po kurio laiko pardavė.
„Jį vystė įmonė, kuri dabar vadinasi „Baltic Asset Management“, tuo metu veikusi dar kitu pavadinimu. Jie vykdė biurų konversijas – nupirkdavo didesnes patalpas, suskirstydavo jas į mažesnius vienetus ir parduodavo.
Aš prisijungiau kaip išankstinis investuotojas. Iš esmės perki dar būsimą objektą, sumoki pinigus iš anksto, o kai projektas baigiamas, gali jį nuomoti arba parduoti.
Tai buvo trijų darbo vietų biuras A. Goštauto gatvėje Vilniuje. Jeigu gerai prisimenu, kainavo mažiau nei 20 tūkst. eurų“, – pasakojo jis.
Pašnekovas sakė, kad dabar ši suma skamba juokingai, o tai yra pavyzdys, kaip greitai keičiasi pinigų vertė. Po maždaug aštuonių mėnesių Žilvinas šį objektą pardavė ir uždirbo maždaug 8-10 tūkst. eurų pelno.
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