Palangoje iškeltas vainikas virš būsimo „Palanga Marriott Resort & Spa“: pasakė, kada priims lankytojus

Statybų tradiciją žymintis vainikas iškeltas rugsėjo 22 dieną. Į šiam projekto etapui skirtą renginį atvyko Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, projektą vystančios „Vastint Lithuania“ vadovas Kęstutis Vedeckis, „Marriott International“ tarptautinės viešbučių plėtros Vidurio ir Rytų Europoje vyresnysis direktorius Janusz Mitulski ir viešbučio operatorės „Legend Hotels & Spas“ generalinis direktorius Tauri Sumbergas.
Palangos mero Šarūno Vaitkaus teigimu, miestui tai – svarbus projektas, reikšmingai papildysiantis kurorto apgyvendinimo ir sveikatingumo paslaugų pasiūlą.
„Aukštos klasės tarptautinio tinklo viešbutis su dideliu SPA kompleksu suteiks dar daugiau priežasčių į Palangą atvykti bet kuriuo metų laiku. „Marriott“ tinklo atėjimas padės pasiūlyti svečiams dar daugiau galimybių visaverčiam poilsiui ir stiprins mūsų, kaip šiuolaikiško, visus metus veikiančio kurorto, pozicijas. Tai naudinga ir Palangos svečiams, ir miesto verslui“, – sako Š. Vaitkus.
Planuojama, kad visam kompleksui aptarnauti bus suburta kelių šimtų darbuotojų komanda. Projektas turėtų prisidėti ne tik prie Palangos turizmo ir paslaugų pasiūlos plėtros, bet ir prie naujų darbo vietų kūrimo kurorte.
Buvusio „Jūratės“ baseino vietoje statomas kompleksas duris atvers maždaug už 200 metrų nuo J. Basanavičiaus gatvės.
Statybos pereina į kitą etapą
Nors vainiko iškėlimas žymi pagrindinių komplekso konstrukcijų surinkimo pabaigą, „Vastint Lithuania“ vadovo Kęstučio Vedeckio teigimu, iki statybų finišo dar laukia nemažai darbų.
„Pastatų kontūrai jau baigti, tačiau tai – tik pusiaukelė šiame projekte. Toliau laukia stogo ir fasadų apšiltinimo, langų montavimo darbai. Požeminėje komplekso dalyje jau montuojamos inžinerinės sistemos – čia įsikurs SPA centras, konferencijų centras, automobilių stovėjimo aikštelė ir techninės patalpos“, – pasakoja K. Vedeckis.
Dalis komplekso sienų, fasadų ir kitų konstrukcinių elementų buvo pagaminta Liepojos gamykloje ir į Palangą atgabenta iš Latvijos. Pagrindinės konstrukcijos surinktos kartu su vietos partnere „Statpala“.
Tolesni darbai apims vidaus apdailą, baldų ir įrangos montavimą bei aplinkos tvarkymą. Taip pat planuojama nutiesti apie 1,5 kilometro elektros kabelių.
Komplekse bus įrengti 222 viešbučio kambariai ir apartamentai, 16 procedūrinių kabinetų, SPA ir baseinų zonos, konferencijų centras, restoranas su baru bei 199 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Bendras projekto plotas viršys 32 tūkst. kv. m, iš kurių apie pusę užims du požeminiai aukštai.
Tarptautiniai standartai ir Palangos gamtos spalvos
Pastato architektūroje numatytas trisluoksnis mūras ir skirtingi klinkerio plytų raštai, o komplekse bus įrengtas lauko baseinas. Kraštovaizdžio sprendiniai kuriami siekiant komplekso teritoriją vizualiai susieti su aplinka, nenumatant ją uždarančių tvorų. Projektą taip pat numatoma sertifikuoti pagal tarptautinę LEED pastatų vertinimo sistemą.
Viešbučio koncepcija buvo kuriama kartu su „Marriott International“ komanda. Projektuojant pastatą laikomasi tarptautinio tinklo reikalavimų, ypač daug dėmesio skiriant priešgaisrinei saugai ir evakuacijos sprendiniams.
„Interjere, kurį kuria „YES.design“ tarptautiniai standartai taip pat bus derinami su vietos aplinka. Turime laisvės pritaikyti vietos estetiką – „Marriott“ pritaria, kad jame dominuotų vietinės medžiagos, smėlio, miškų ir jūros spalvos. Šią kryptį būtų galima apibūdinti kaip santūrią prabangą – „quiet luxury“, – sako K. Vedeckis.
Kompleksas veiks visus metus
Didžiąją komplekso dalį valdys ilgametė „Vastint“ partnerė „Legend Hotels & Spas“, sudariusi franšizės sutartį su „Marriott International“. Operatorė bus atsakinga už viešbučio kambarių, restorano, SPA centro, baseinų, sporto zonų ir konferencijų erdvių veiklą.
Pasak „Legend Hotels & Spas“ įkūrėjo Tarmo Sumbergo, pagrindinė būsimo komplekso auditorija bus Lietuvos gyventojai – poros, šeimos, SPA ir sveikatingumo paslaugų ieškantys žmonės bei norintieji trumpam poilsiui ar savaitgaliui išvykti prie jūros.
„Norime sukurti ne tik aukštos klasės viešbutį, bet ir visavertį kurortinį kompleksą, kuriame viešbutis, SPA ir sveikatingumo paslaugos, gastronomija, poilsis bei renginiai veiktų kaip viena visuma. Vasarą pagrindinė traukos priežastis yra pati Palanga, tačiau kitu metų laiku viešbutis ir SPA turi tapti savarankiška priežastimi atvykti į kurortą“, – sako T. Sumbergas.
„Legend Hotels & Spas“ viešbučių sektoriuje veikia daugiau kaip 25 metus ir valdo viešbučius Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje bei Slovakijoje. „Palanga Marriott Resort & Spa“ taps antruoju operatorės valdomu viešbučiu Lietuvoje.
Projektą vystanti „Vastint Lithuania“ yra tarptautinės nekilnojamojo turto grupės „Vastint“, priklausančios Šveicarijoje įsikūrusiai investicijų grupei „Interogo Group“, dalis. „Vastint“ Europoje vysto biurų, gyvenamosios bei viešbučių paskirties nekilnojamojo turto projektus.