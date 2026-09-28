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TV3 naujienos > Verslas

Pirkėjams – svarbi žinia: keičiasi populiarios prekės kaina

2026-09-28 10:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 10:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vasarą gamintojai kiaušinius pradėjo parduoti pigiau, o rugsėjį pirmieji kainų mažėjimo ženklai pasirodė ir parduotuvėse. Rugsėjo 14–20 d. prekybos tinklų privačių prekių ženklų M dydžio narvuose laikomų vištų kiaušinių dešimtukas be akcijų vidutiniškai kainavo 1,95 Eur – 2,5 proc. mažiau negu prieš keturias savaites. Vis dėlto kaina tebebuvo 4,28 proc. didesnė negu prieš metus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Pirkinių krepšelis parduotuvėje LIDL

Vasarą gamintojai kiaušinius pradėjo parduoti pigiau, o rugsėjį pirmieji kainų mažėjimo ženklai pasirodė ir parduotuvėse. Rugsėjo 14–20 d. prekybos tinklų privačių prekių ženklų M dydžio narvuose laikomų vištų kiaušinių dešimtukas be akcijų vidutiniškai kainavo 1,95 Eur – 2,5 proc. mažiau negu prieš keturias savaites. Vis dėlto kaina tebebuvo 4,28 proc. didesnė negu prieš metus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

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Gamintojų kainų pokytį pirkėjai pajunta ne iš karto. Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) atlikta 44 mėnesių duomenų analizė rodo, kad nagrinėtoje kiaušinių grupėje ryškiausia gamintojų ir parduotuvių kainų sąsaja matoma maždaug po dviejų mėnesių.

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Gamintojų kainos sumažėjo anksčiau

Gamintojų kainos žemyn pasuko liepą. Narvuose laikomų vištų L ir M kategorijų kiaušinių kaina per mėnesį sumažėjo 2,8 proc. ir siekė 11,77 Eur už 100 kiaušinių. Palyginti su 2025 m. liepa, ji buvo 4,85 proc. mažesnė.

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Parduotuvėse pokytis išryškėjo vėliau. Rugsėjo 14–20 d. M dydžio privačių prekių ženklų narvuose laikomų vištų kiaušinių dešimtukas kainavo 1,95 Eur, o prieš keturias savaites – 2 Eur. Šios kainos fiksuojamos be akcijų penkių didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse septyniuose Lietuvos miestuose.

„Gamintojų ir parduotuvių kainos nesikeičia vienu metu. Išanalizavę laikotarpį nuo 2023 m. sausio iki 2026 m. rugpjūčio matome, kad ryškiausia jų sąsaja atsiranda maždaug po dviejų mėnesių. Naujausi rugsėjo duomenys rodo, kad dalis vasarą prasidėjusio kainų mažėjimo jau matoma ir parduotuvėse“, – sako ŽŪDC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vyr. ekonomistas dr. Evaldas Stankevičius.

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Tai nereiškia, kad gamintojui sumažinus kainą ji parduotuvėje po lygiai dviejų mėnesių sumažės tokiu pačiu dydžiu. Analizė parodo kainų kitimo seką, tačiau mažmeninę kainą taip pat veikia tiekimo sutartys, prekybos sąnaudos, akcijos ir konkurencija.

Ne visų kiaušinių kainos juda vienodai

Naujausi duomenys nerodo visuotinio kiaušinių pigimo. Rugsėjo 14–20 d. ant kraiko laikomų vištų privačių prekių ženklų kiaušinių dešimtukas kainavo 2,52 Eur – 1,56 proc. mažiau negu prieš keturias savaites, bet 4,13 proc. daugiau negu prieš metus.

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Laisvai laikomų vištų privačių prekių ženklų kiaušiniai per keturias savaites atpigo 0,66 proc., tačiau per metus pabrango 6,41 proc. Tuo metu įprastų prekių ženklų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių kaina per keturias savaites padidėjo 0,36 proc., nors buvo 2,77 proc. mažesnė negu prieš metus.

„Vienos bendros kiaušinių kainos nėra. Narvuose, ant kraiko ir laisvai laikomų vištų kiaušiniai yra skirtingos prekės, skiriasi jų tiekėjai, sutartys ir pirkėjai. Todėl vienų kiaušinių kaina jau gali mažėti, o kitų tuo pačiu metu – nekisti arba didėti“, – aiškina ŽŪDC Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė dr. Irma Jankauskienė.

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Kainą veikia ir eksportas bei Europos rinka

Lietuvos kiaušinių kainą lemia ne vien vietos gamyba. 2025 m. šalies įmonės pagamino 741,64 mln. kiaušinių, o eksportuota 356,63 mln. kiaušinių su lukštais. Šis santykis nėra tiksli eksporto dalis, nes gamybos ir užsienio prekybos statistikos aprėptis skiriasi, tačiau jis aiškiai parodo užsienio paklausos svarbą Lietuvos gamintojams.

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2026 m. liepą gamyba buvo 1,72 proc. didesnė negu prieš metus, pardavimai Lietuvos rinkoje per mėnesį išaugo 22,99 proc., o eksportas sumažėjo 14,43 proc. Šie pokyčiai sudarė palankesnes sąlygas gamintojų kainoms mažėti.

Vasarą didmeninės kiaušinių kainos mažėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje bei visoje Europos Sąjungoje. Rugsėjo viduryje ES kainos dalį vasaros sumažėjimo jau buvo susigrąžinusios. Todėl dabartiniai duomenys leidžia kalbėti apie dalies kiaušinių kainų mažėjimą, bet ne apie užtikrintą ir ilgalaikį visų kiaušinių pigimą.

„Pirmųjų kainų mažėjimo ženklų parduotuvėse jau matome, tačiau tai dar nėra visuotinio pigimo pradžia. Tolesnė kryptis priklausys nuo gamybos, eksporto ir padėties Europos rinkoje. Šiuo metu pagrįsta kalbėti apie dalies kiaušinių kainų sumažėjimą, o ne žadėti, kad vienodai pigs visi kiaušiniai“, – apibendrina E. Stankevičius

indeliai.lt

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