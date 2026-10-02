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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Sodra“ pristatė naujovę: štai kas keičiasi skambinantiems telefonu

2026-10-02 10:34 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-02 10:34
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Paskambinus į „Sodros“ informacijos centrą gauti asmeninę informaciją bus dar paprasčiau – dabar savo tapatybę galima patvirtinti ir mobiliuoju parašu („Mobile-ID“). Tai greitas ir saugus būdas, papildantis iki šiol naudotas tapatybės nustatymo telefonu galimybes.

Paskambinus į „Sodros“ informacijos centrą gauti asmeninę informaciją bus dar paprasčiau – dabar savo tapatybę galima patvirtinti ir mobiliuoju parašu („Mobile-ID“). Tai greitas ir saugus būdas, papildantis iki šiol naudotas tapatybės nustatymo telefonu galimybes.

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„Sodros“ konsultantai telefonu +370 5 250 0883 atsako į klausimus apie išmokas, įmokas, pensijas ir kitus socialinio draudimo klausimus. Norint sužinoti informaciją apie konkrečiam žmogui paskirtą išmoką, mokamas įmokas ar kitus asmeninius duomenis, pirmiausia reikia patvirtinti savo tapatybę. Taip užtikrinama, kad ši informacija būtų suteikta tik tam žmogui, kuriam ji priklauso.

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FOTOGALERIJA. Sodra (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)

Kaip patvirtinti tapatybę mobiliuoju parašu?

Paskambinus į „Sodros“ informacijos centrą ir pasirinkus tapatybės patvirtinimą mobiliuoju parašu, reikės savo telefone įvesti asmens kodą, o gavus „Mobile-ID“ užklausą – patvirtinti prisijungimą mobiliojo parašo kodu. Patvirtinus tapatybę, konsultantas galės suteikti asmeninę informaciją.

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Mobilusis parašas – tai priemonė, leidžianti telefonu patvirtinti savo tapatybę ir elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus. Jis veikia su specialia SIM kortele. Norint pradėti naudotis mobiliuoju parašu, reikia kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių, sudaryti paslaugos sutartį ir pakeisti SIM kortelę į palaikančią „Mobile-ID“ funkciją.

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Galima rinktis ir kitus tapatybės patvirtinimo būdus

Mobilusis parašas yra papildoma galimybė – gyventojai ir toliau gali patvirtinti savo tapatybę naudodami kliento identifikavimo kodą (KID), iš anksto užregistruotą telefono numerį arba atsakydami į klausimyno klausimus.

Kliento identifikavimo kodas (KID). Tai unikalus kodas, kurį galima gauti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Paskambinus į informacijos centrą, šis kodas naudojamas tapatybei patvirtinti. Jį reikėtų saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją.

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Užregistruotas telefono numeris. Asmeninėje paskyroje arba „Sodros“ skyriuje galima savo parašu patvirtinti sutikimą, kad tapatybė būtų nustatoma pagal nurodytą telefono numerį. Tuomet paskambinus iš šio numerio galima gauti asmeninę informaciją.

Klausimynas. Tapatybę galima patvirtinti ir atsakius į kelis klausimus apie savo asmeninę informaciją. Asmens kodas šiuo atveju naudojamas tik duomenims surasti – vien jo pateikti nepakanka. Asmeninė informacija suteikiama tik teisingai atsakius į visus klausimus.

Gyventojai gali rinktis jiems patogiausią tapatybės patvirtinimo būdą. „Sodros“ informacijos centro telefono numeris nesikeičia – +370 5 250 0883.

indeliai.lt

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