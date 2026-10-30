Štai kokie orai laukia Vėlinių savaitgalį: iš sinoptikų – naujausia žinia

Šeštadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną kai kur truputį palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 29 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 31 cm, fiksuojamas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 7–13, ežeruose – 8–12, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–12 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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