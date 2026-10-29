Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia Naglio Šulijos orų prognozė: turi ir gerų, ir blogų žinių

2026-10-29 18:00 / šaltinis: TV3
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 18:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje šiandien vyravo debesuoti, kai kur su saulės spinduliais orai, šalies vakaruose kai kur palijo. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuoti orai, vietomis truputį palis arba kris dulksna, kai kur rūkas. Diena debesuota, kartosis neilgai trunkantis menkas lietus.

Lietuvoje šiandien vyravo debesuoti, kai kur su saulės spinduliais orai, šalies vakaruose kai kur palijo. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuoti orai, vietomis truputį palis arba kris dulksna, kai kur rūkas. Diena debesuota, kartosis neilgai trunkantis menkas lietus.

REKLAMA
0

Didžiojoje Europos dalyje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai, ne išimtis buvo ir Lietuva. Artimiausiomis paromis esminių permainų nebus, žemiausia temperatūra rytoj auštant bus 5–7, prie pat jūros apie 10 laipsnių, dieną oras šils iki 11–13 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, artimiausią parą bus drėgna, tačiau nešalta“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Artimiausią naktį palynos arba dulksna kris vietomis, dieną menkas lietus kartosis visur. Naktį kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki 5–7, prie jūros bus apie 10, dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienis bus debesuotas, kartkartėmis vis palis neilgai trunkantis ir negausus lietus. Naktį atvės iki 5–7 laipsnių, dieną bus iki 7–9, kur nors visų 11 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Sekmadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną kai kur trumpai ir negausiai palynos. Naktį atvės iki 4–6 laipsnių, įdienojus vėl vyraus 7–9, kai kur iki 11 laipsnių šilumos.

„Ką gi, savaitės pabaigoje orai žengtelės dar vieną mažą žingsnelį gilesnio rudens link“, – pridūrė N. Šulija.

 

Orai Europoje

Orus Europoje rytoj lems dvi didelės aukšto slėgio sritys, žemas slėgis bus kažkur kitur.

REKLAMA
REKLAMA

Didelis saulėtų orų plotas bus Vakarų Europoje, kitas – toli rytuose, kitur dangų dengs debesys, daugiausia nelabai stori.

Vis dar vasariškai šilta bus Pietų Ispanijoje, kitur žemyne vyraus vidutiniškai šilti orai.

Romoje rytoj bus saulėta ir 19 laipsnių šilumos, Barselonoje šviesūs orai ir taip pat 19, Paryžiuje bus saulėta ir 14 laipsnių, Londone irgi skaisti saulė ir 15 laipsnių šilumos. Berlyne debesuota, rūkas ir 9 laipsniai, Varšuvoje debesuota ir taip pat 9 šilumos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų