Naujausia Naglio Šulijos orų prognozė: turi ir gerų, ir blogų žinių

Didžiojoje Europos dalyje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai, ne išimtis buvo ir Lietuva. Artimiausiomis paromis esminių permainų nebus, žemiausia temperatūra rytoj auštant bus 5–7, prie pat jūros apie 10 laipsnių, dieną oras šils iki 11–13 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, artimiausią parą bus drėgna, tačiau nešalta“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Artimiausią naktį palynos arba dulksna kris vietomis, dieną menkas lietus kartosis visur. Naktį kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki 5–7, prie jūros bus apie 10, dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienis bus debesuotas, kartkartėmis vis palis neilgai trunkantis ir negausus lietus. Naktį atvės iki 5–7 laipsnių, dieną bus iki 7–9, kur nors visų 11 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną kai kur trumpai ir negausiai palynos. Naktį atvės iki 4–6 laipsnių, įdienojus vėl vyraus 7–9, kai kur iki 11 laipsnių šilumos.
„Ką gi, savaitės pabaigoje orai žengtelės dar vieną mažą žingsnelį gilesnio rudens link“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems dvi didelės aukšto slėgio sritys, žemas slėgis bus kažkur kitur.
Didelis saulėtų orų plotas bus Vakarų Europoje, kitas – toli rytuose, kitur dangų dengs debesys, daugiausia nelabai stori.
Vis dar vasariškai šilta bus Pietų Ispanijoje, kitur žemyne vyraus vidutiniškai šilti orai.
Romoje rytoj bus saulėta ir 19 laipsnių šilumos, Barselonoje šviesūs orai ir taip pat 19, Paryžiuje bus saulėta ir 14 laipsnių, Londone irgi skaisti saulė ir 15 laipsnių šilumos. Berlyne debesuota, rūkas ir 9 laipsniai, Varšuvoje debesuota ir taip pat 9 šilumos.
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