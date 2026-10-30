Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia sinoptikės žinia: štai kada Lietuvoje pakvips žiema – pasirodys sniegas

2026-10-30 10:02 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 10:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose praneša, kad pagal dabartinius duomenis kitos savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį bus vėsiausia, gali iškristi net ir šlapių snaigių.

Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose praneša, kad pagal dabartinius duomenis kitos savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį bus vėsiausia, gali iškristi net ir šlapių snaigių.

REKLAMA
0

Sinoptikė nurodo, kad penktadienį ir šeštadienį virš šalies dar užsiliks atmosferos frontas, atnešęs rūkus ir lietų.

„Šeštadienį vėjas suksis į šiaurines kryptis, tad jau vėsesnis oras iš ten brausis. Po dar kiek švelnesnio penktadienio, nuo šeštadienio bus vėsiau, ir tik lietutis naktimis vienu kitu laipsniu šiltesnį orą atneš. Dienomis oro temperatūra jau nebeįkops į dviženkles reikšmes“, – sako E. Latvėnaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietus sostinėje

Gali pasirodyti šlapių snaigių

Anot jos, pagal dabartinius duomenis, kitą savaitę mes būsime dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje, todėl ramesnis ir sausesnis anticiklonas mūsų taip ir nepasieks.

REKLAMA
REKLAMA

„Nors kritulių bus nedaug, penktadienį, savaitgalyje ir kitos savaitės pačioje pradžioje dar pūs silpnoki, daugiausia šiaurinių krypčių vėjai, bus vėsoka ir miglota, rūkai kartais ir dienos pradžioje užsilaikys, vakarop vėl užtrauks.

REKLAMA

Nuo savaitės vidurio stiprės šiaurės vakarų vėjai (daugiausia), bus vis dar vėsoka, kritulių, daugiausia lietaus irgi kartais sulauksime.

Pagal dabartinius duomenis vėsiausia, jau su neigiamomis oro temperatūromis naktimis turėtų būti trečiadienį ir ketvirtadienį, šiaurės rytuose gali ir viena kita šlapia snaigė iškristi (daugiau jų gaus mūsų rytinis kaimynas)“, – praneša ji.

REKLAMA
REKLAMA

Spalio mėnesio aukščiausia ir žemiausia temperatūros

Sinoptikė sako, kad šių metų spalio mėnuo didesnėmis negandomis mūsų negąsdino, bet yra buvę ir kitaip.

Ji nurodo, kad pagal LHMT duomenis:

  • Žemiausia oro temperatūra –19,5 °C (1956-10-31, Varėna);
  • Aukščiausia oro temperatūra +26,0 °C (1985-10-05, Kybartai);
  • 1967-10-18 Klaipėdoje ir Nidoje,o 1970-10-30 Klaipėdoje vėjo greitis siekė 40 m/s;
  • 1978-10-25 iškrito kruša, kurios ledėkų skersmuo siekė 20 mm;
  • 1992-10-22, 23 smarki šlapdriba Rytų Lietuvoje. Daugelyje rytinių rajonų susidarė 21-25 cm storio sniego danga. Ant laidų, medžių šakų šlapio sniego apdraba siekė 20-25 mm; apšalo masė siekė 250-280 g. Nuo tokio didelio apšalo trūkinėjo laidai, virto stulpai, lūžo medžiai

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Orų prognozė savaitei

Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais kai kur palis, daugiau popietę. Vėl rūkai drieksis, net ir dieną kai kur bus miglota. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį 3–7 °C, pajūryje 8–12 °C, dieną 9–12 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, spalio 31 d., protarpiais šiek tiek kai kur palynos. Vis dar rūkai naktį ir rytą drieksis ir dulksna marksnos. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s, dieną pajūryje 6–11 m/s. Naktį 3–5 °C, dieną 7–9 °C.

Sekmadienį, lapkričio 1 d., be ženklesnio lietaus. Naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 1–5 °C, dieną 7–9 °C.

REKLAMA

Pirmadienį, lapkričio 2-osios naktį, be ženklesnio lietaus, rūkai vis dar kai kur drieksis, rytą ir dieną šiek tiek palis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 3–5 °C, pajūryje +6–8 °C, dieną 7–9 °C.

Antradienį, lapkričio 3 d., protarpiais šiek tiek palis, vis dar naktį rūkai drieksis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 1–4 °C, vakariniame pakraštuke 5–7 °C, dieną 7–10 °C, šilčiausia pajūryje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį, lapkričio 4-osios nakties pradžioje, šiek tiek palis, šiaurės rytiniame pakraštuke gali ir viena kita šlapia snaigė iškristi, vėliau naktį ir dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį 0–+4 °C, pajūryje 5–7 °C, dieną +5–8 °C.

Ketvirtadienį, lapkričio 5-osios naktį, be ženklesnių kritulių, dieną protarpiais palis, šiaurės rytuose gali vėl viena kita šlapia snaigė pasirodyti (mūsų rytiniams kaimynams daugiau teks). Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį –2–+2 °C, pajūryje +4–7 °C, dieną +4–7 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trankysis perkūnija, užgrius pavojingų reiškinių virtinė: perspėja dėl orų Lietuvoje
Trankysis perkūnija, užgrius pavojingų reiškinių virtinė: perspėja dėl orų Lietuvoje
Lietus, šalnos, ruduo, rugsėjis (elta/bns/tv3.lt koliažas)
Iš sinoptikų – naujausia žinia: pasiruoškite, štai kokie orai užklups nuo pirmadienio
Orai, ruduo, šalnos (tv3.lt koliažas)
Orų prognozė: lietingą rudenį vietomis nubalins šalnos (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų