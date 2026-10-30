Naujausia sinoptikės žinia: štai kada Lietuvoje pakvips žiema – pasirodys sniegas

Sinoptikė nurodo, kad penktadienį ir šeštadienį virš šalies dar užsiliks atmosferos frontas, atnešęs rūkus ir lietų.
„Šeštadienį vėjas suksis į šiaurines kryptis, tad jau vėsesnis oras iš ten brausis. Po dar kiek švelnesnio penktadienio, nuo šeštadienio bus vėsiau, ir tik lietutis naktimis vienu kitu laipsniu šiltesnį orą atneš. Dienomis oro temperatūra jau nebeįkops į dviženkles reikšmes“, – sako E. Latvėnaitė.
Gali pasirodyti šlapių snaigių
Anot jos, pagal dabartinius duomenis, kitą savaitę mes būsime dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje, todėl ramesnis ir sausesnis anticiklonas mūsų taip ir nepasieks.
„Nors kritulių bus nedaug, penktadienį, savaitgalyje ir kitos savaitės pačioje pradžioje dar pūs silpnoki, daugiausia šiaurinių krypčių vėjai, bus vėsoka ir miglota, rūkai kartais ir dienos pradžioje užsilaikys, vakarop vėl užtrauks.
Nuo savaitės vidurio stiprės šiaurės vakarų vėjai (daugiausia), bus vis dar vėsoka, kritulių, daugiausia lietaus irgi kartais sulauksime.
Pagal dabartinius duomenis vėsiausia, jau su neigiamomis oro temperatūromis naktimis turėtų būti trečiadienį ir ketvirtadienį, šiaurės rytuose gali ir viena kita šlapia snaigė iškristi (daugiau jų gaus mūsų rytinis kaimynas)“, – praneša ji.
Spalio mėnesio aukščiausia ir žemiausia temperatūros
Sinoptikė sako, kad šių metų spalio mėnuo didesnėmis negandomis mūsų negąsdino, bet yra buvę ir kitaip.
Ji nurodo, kad pagal LHMT duomenis:
- Žemiausia oro temperatūra –19,5 °C (1956-10-31, Varėna);
- Aukščiausia oro temperatūra +26,0 °C (1985-10-05, Kybartai);
- 1967-10-18 Klaipėdoje ir Nidoje,o 1970-10-30 Klaipėdoje vėjo greitis siekė 40 m/s;
- 1978-10-25 iškrito kruša, kurios ledėkų skersmuo siekė 20 mm;
- 1992-10-22, 23 smarki šlapdriba Rytų Lietuvoje. Daugelyje rytinių rajonų susidarė 21-25 cm storio sniego danga. Ant laidų, medžių šakų šlapio sniego apdraba siekė 20-25 mm; apšalo masė siekė 250-280 g. Nuo tokio didelio apšalo trūkinėjo laidai, virto stulpai, lūžo medžiai
Orų prognozė savaitei
Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais kai kur palis, daugiau popietę. Vėl rūkai drieksis, net ir dieną kai kur bus miglota. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį 3–7 °C, pajūryje 8–12 °C, dieną 9–12 °C.
Šeštadienį, spalio 31 d., protarpiais šiek tiek kai kur palynos. Vis dar rūkai naktį ir rytą drieksis ir dulksna marksnos. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s, dieną pajūryje 6–11 m/s. Naktį 3–5 °C, dieną 7–9 °C.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., be ženklesnio lietaus. Naktį ir rytą daug kur rūkai drieksis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 1–5 °C, dieną 7–9 °C.
Pirmadienį, lapkričio 2-osios naktį, be ženklesnio lietaus, rūkai vis dar kai kur drieksis, rytą ir dieną šiek tiek palis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 3–5 °C, pajūryje +6–8 °C, dieną 7–9 °C.
Antradienį, lapkričio 3 d., protarpiais šiek tiek palis, vis dar naktį rūkai drieksis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 1–4 °C, vakariniame pakraštuke 5–7 °C, dieną 7–10 °C, šilčiausia pajūryje.
Trečiadienį, lapkričio 4-osios nakties pradžioje, šiek tiek palis, šiaurės rytiniame pakraštuke gali ir viena kita šlapia snaigė iškristi, vėliau naktį ir dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį 0–+4 °C, pajūryje 5–7 °C, dieną +5–8 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 5-osios naktį, be ženklesnių kritulių, dieną protarpiais palis, šiaurės rytuose gali vėl viena kita šlapia snaigė pasirodyti (mūsų rytiniams kaimynams daugiau teks). Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį –2–+2 °C, pajūryje +4–7 °C, dieną +4–7 °C.
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