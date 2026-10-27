Henriko Daktaro piliai suradus pirkėją – naujausia žinia

Vis dėlto, kas taps naujuoju namo savininku ir už kokią sumą jis bus parduotas, kol kas neatskleidžiama.
H. Daktaro namas šiuo metu yra rezervuotas
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su nekilnojamojo turto bendrovės „KaNT“ brokeriu K. Lazdausku, kuris patvirtino, kad namas šiuo metu vis dar yra rezervuotas, tačiau galutinis sandoris dar nėra sudarytas.
„Namas yra rezervuotas, tvarkomi dokumentai paskolai gauti. Mes dar notarinio sandorio neturėjome“, – komentuoja jis.
Pasak nekilnojamojo turto brokerio, jeigu paskolos gavimo dokumentai bus sutvarkyti sėkmingai, namas bus parduotas. Vis dėlto kol kas neatskleidžiama, kas jį įsigijo ir už kokią sumą.
„Įvykus sandoriui, pranešime savo „Facebook“ puslapyje ir pasidalinsime su visuomene“, – teigia K. Lazdauskas.
Namą bandė parduoti ne vienerius metus
Anksčiau naujienų agentūra ELTA skelbė, kad Ramutė Daktarienė ne vienerius metus nesėkmingai bandė parduoti Daktarų pilaite vadinamą gyvenamąjį namą Kauno rajone, Užliedžiuose, Sodų gatvėje. Vis tik šiuo metu pirkėjas rastas ir, kaip pranešama, vyksta teisiniai ir administraciniai procesai.
Kviečiame naujienų portalo tv3.lt skaitytojus pasidairyti po pirkėją suradusį 644 kv. m. namą, parduodamą kartu su beveik 44 arų ploto sklypu.
Henriko Daktaro „pilis“
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi nekilnojamojo turto įmonės „KaNT“ skelbimu apie parduodamus iki gyvos galvos nuteisto H. Daktaro namus.
Užliedžiuose stovinti H. Daktaro pilis jau seniai atkreipia aplinkinių dėmesį. Savo išvaizda bei mastu išsiskiriantis namas ne kartą buvo aptarinėjamas ir minimas įvairiuose pokalbiuose.
Šiam išskirtiniam statiniui ne vienerius metus buvo ieškomi nauji šeimininkai, kurie galėtų suteikti jam naują etapą. Primename, kad H. Daktaro vila buvo pardavinėjama ne pirmą kartą – apie jos pardavimą viešai jau buvo skelbta anksčiau.
Minėta nekilnojamo turto įmonė tąkart socialiniuose tinkluose išplitusiu įrašu anksčiau leido pasidalinti ir su tv3.lt naujienų portalo skaitytojais.
„Yra kas galbūt to ilgai laukė – ateiname su nauja kaina – 950 000 eur.
Namas, apie kurį esame tikriausiai kiekvienas girdėjęs, bet šiek tiek faktų:
Privati 44 arų teritorija ant Nevėžio upės slėnio, Užliedžiuose;
Sklypas aptvertas mūrine tvora, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros;
Kiemas su akmeninis grįstais takeliais, išpuoselėtas ir senais medžiais apželdintas sklypas, brandus sodas ir daržas;
Kieme net kelios poilsio zonos su akmeniniais rankų darbo židiniais ir medžio masyvo pavėsinėmis;
Vidiniame kieme įrengtas didelis lauko baseinas ir vaikų žaidimų aikštelė;
Privati koplytėlė;
Kieme turime svečių, poilsio namą, kuriame yra sporto salė, pirtis, baseinas, pokylių salė, biliardinė. Iš šio pastato į pagrindinį namą veda požeminis koridorius jungiantis abu kompleksus.
Pagrindinis namas:
Tai 644 m2 trijų aukštų namas su rūsiu;
4 pagrindiniai miegamieji kambariai, be kurių yra dar keli gyvenamieji kambariai, kuriuose taip pat galima įrengti miegamuosius ar kt. paskirties erdves;
Visame name yra 6 erdvūs vonios kambariai, kuriuose įrengtos dušo kabinos, vonios, tualetai, bide;
Šildymas kombinuotas: dujos ir kieto kuro, šiluma teka grindimis ir radiatoriais;
Virtuvė erdvi, joje yra ir poilsio zona;
Namo langai – mediniai, dvigubi;
Namo fasadas tinkuotas, stogas skardinis su išskirtinės architektūros bokšteliais.
Neabejotinai. Geriausia dalis – pro langus ir balkonus atsiveriantis kvapą gniaužiantis gamtos vaizdas, ne tik į nuosavą sklypą, bet ir Nevėžio upės slėnį. Sklypas šlaitinis, todėl atsiveria horizontai.
Potencialo daug. Namas, kuris ieško naujos istorijos, leisk jam atgimti.
Žinau, jog visi nori pamatyti ir pajusti tai patys, tačiau tikrai šių namų durys nėra atviros visiems. Čia niekada nebus „atvirų durų dienos“. Galėčiau pasakoti daug, tačiau paskambink ir pasikalbam be kitų akių“, – buvo rašoma anksčiau „KaNT“ pasidalintame įraše.
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