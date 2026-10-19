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TV3 naujienos > Žmonės

Henriko Daktaro namas rado pirkėją: pamatykite, kaip atrodo jo vidus

2026-10-19 18:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 18:15
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TV3.lt portalo žurnalistams susisiekus su nekilnojamojo turto įmonės „KaNT“ brokeriu dėl parduodamo Henriko Daktaro namo, brokeris patvirtino, kad namas šiuo metu nėra oficialiai parduotas, tačiau jam jau surastas pirkėjas ir atlikta rezervacija.

TV3.lt portalo žurnalistams susisiekus su nekilnojamojo turto įmonės „KaNT“ brokeriu dėl parduodamo Henriko Daktaro namo, brokeris patvirtino, kad namas šiuo metu nėra oficialiai parduotas, tačiau jam jau surastas pirkėjas ir atlikta rezervacija.

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Atsakydamas į žurnalistų pasiteiravimą, NT brokeris aiškiai apibrėžė esamą turto statusą: namas šiuo metu nėra parduotas, tačiau pirkėjo paieškos jau baigtos.

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FOTOGALERIJA. Parduodamas Henriko Daktaro namas Užliedžiuose

Namas – rezervuotas

„Namas yra rezervuotas, bet parduotas dar nėra. Dar šiuo metu yra rezervuotas. Pirkėją turime“, – kalbėjo brokeris.

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Šiuo metu vyksta teisiniai bei administraciniai procedūrų etapai. Brokeris pabrėžė, kad galutinis sandorio įvykdymas tiesiogiai priklausys nuo to, kaip pavyks sutvarkyti visus reikiamus dokumentus:

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„Tvarkomės dokumentus ir jeigu viskas bus gerai, tai tada įvyks sandoris“.

Oficiali žinia – tik po galutinio sandorio

Brokeris pabrėžė, jog apie galutinį pardavimo faktą visuomenė bus informuota atskirai per jo valdomus kanalus.

Iki to laiko objekto statusas išlieka rezervuotas, o galutinis pardavimas įvyks tik sėkmingai užbaigus dokumentų tvarkymo procesą.

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Ina
Ina
2026-10-19 19:04
Labai gerai kad ji uždarė ilgam,kiek žmonių nuskriaudė šitas erodas. Nama atimti reikia is ju,neleisti pardavineti, tegul atėmus nama vaiku namus paremia,o dabar dar ji kalėjime dirbantiems išlaikyti reikia,užmušti toki.
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Sigis
Sigis
2026-10-19 19:01
Jei rado pirkėją, vadinasi Daktarui laisvė arti , kitąmet sulauksime žinių kad sprendimas pakeistas į terminuotą, nes turės ką duoti teisininkams ir visiems kam reikia. Garantuoju kad jau laisvės orą pradeda užuosti.
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