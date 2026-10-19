Henriko Daktaro namas rado pirkėją: pamatykite, kaip atrodo jo vidus

Atsakydamas į žurnalistų pasiteiravimą, NT brokeris aiškiai apibrėžė esamą turto statusą: namas šiuo metu nėra parduotas, tačiau pirkėjo paieškos jau baigtos.
Namas – rezervuotas
„Namas yra rezervuotas, bet parduotas dar nėra. Dar šiuo metu yra rezervuotas. Pirkėją turime“, – kalbėjo brokeris.
Šiuo metu vyksta teisiniai bei administraciniai procedūrų etapai. Brokeris pabrėžė, kad galutinis sandorio įvykdymas tiesiogiai priklausys nuo to, kaip pavyks sutvarkyti visus reikiamus dokumentus:
„Tvarkomės dokumentus ir jeigu viskas bus gerai, tai tada įvyks sandoris“.
Oficiali žinia – tik po galutinio sandorio
Brokeris pabrėžė, jog apie galutinį pardavimo faktą visuomenė bus informuota atskirai per jo valdomus kanalus.
Iki to laiko objekto statusas išlieka rezervuotas, o galutinis pardavimas įvyks tik sėkmingai užbaigus dokumentų tvarkymo procesą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.