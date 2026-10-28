1 lietuvių pamėgtą interjero detalę namuose ekspertė vadina atgyvena: „Pavyzdžiui...“

Interjero dizainerė, studijos „Studio One“ kūrybos vadovė Viktorija sako, kad kuriant namus svarbu ne tik tai, kaip jie atrodo nuotraukose, bet ir tai, ar juose patogu gyventi kasdien. Todėl prieš imantis pokyčių verta įvertinti ne vien naujausias tendencijas, bet ir savo poreikius.
Nuo minimalizmo – prie daugiau charakterio
Šiuolaikiniuose interjeruose vis daugiau dėmesio skiriama šilumai, natūralioms medžiagoms ir individualumui. Nors neutralūs atspalviai išlieka populiarūs, juos vis dažniau papildo sodresnės spalvos ir skirtingos tekstūros.
„Šiuo metu aiškiai matyti poslinkis nuo gana sterilaus minimalizmo į šiltesnius, daugiau charakterio turinčius interjerus. Išlieka šilti neutralūs tonai, natūralios tekstūros, medis, akmuo ar kokybiškos jų interpretacijos, tačiau šalia jų vis dažniau atsiranda sodresnių spalvų – alyvuogių žalios, rudos, burgundiškos“, – sako Viktorija.
Anot jos, svarbiausia ne aklai sekti mados tendencijomis, o kurti erdvę, atspindinčią joje gyvenančius žmones. Vienuose namuose puikiai derės šiuolaikiniai baldai ir ryškesni meno kūriniai, kituose – nauji pirkiniai ir iš kartos į kartą perduodami daiktai.
„Man artima kryptis – interjerai, kurie nėra kuriami pagal vieną „teisingą“ formulę. Vis daugiau vertės turi individualumas: namuose gali derėti naujas baldas, šeimai svarbus senas daiktas, menas ar iš kelionės parsivežtas objektas. Kuriant interjerą svarbu suprasti žmogaus gyvenimo būdą ir tai, kaip jis nori jaustis savo namuose“, – pabrėžia specialistė.
Rudenį jaukumą kuria ne dekoracijų gausa
Trumpėjant dienoms, ypač svarbus tampa apšvietimas. Vieno lubinio šviestuvo dažnai nepakanka, kad kambaryje būtų jauku ir patogu skirtingu paros metu. Papildomi šviesos šaltiniai leidžia pritaikyti aplinką pagal veiklą – nuo darbo ar skaitymo iki ramaus vakaro.
„Rudenį nebūtinai reikia keisti patį interjerą – greičiau pasikeičia tai, kaip jį naudojame. Trumpėjant dienoms ypač išryškėja apšvietimo svarba. Tada labai greitai pasimato, ar erdvėje turime tik bendrą lubinę šviesą, ar yra keli skirtingi apšvietimo scenarijai – skaitymui, vakarui, ramesnei atmosferai“, – aiškina interjero dizainerė.
Jaukumo taip pat gali suteikti tekstilė, kilimas, užuolaidos ar tinkamai parinktas meno kūrinys. Vis dėlto specialistė pataria nepersistengti su smulkiomis dekoracijomis – jų gausa ne visada padeda sukurti harmoningą aplinką.
„Jaukumą labai stipriai kuria ir skirtingi šviesos lygiai – kai vakare nereikia apšviesti viso kambario vienodai. Taip pat svarbus medžiagų sluoksniavimas ir mastelis. Tekstilė, kilimas, užuolaidos ar meno kūrinys gali suteikti erdvei gylio, tačiau nebūtina pridėti daug smulkių detalių“, – sako Viktorija.
Kur įsirengiant namus išleidžiama per daug?
Nors didžiausią biudžeto dalį neretai sudaro baldai, apdaila ir remonto darbai, papildomų išlaidų gali atsirasti ir dėl skubotų sprendimų. Pamačius patinkantį baldą ar šviestuvą, lengva jį įsigyti dar neįvertinus, ar šis derės prie visos erdvės.
„Biudžetas labai dažnai išauga ne dėl vieno brangaus pirkinio, o dėl sprendimų, priimamų be bendro plano. Atskirai gali patikti sofa, stalas, šviestuvas ar apdaila, tačiau tik juos sujungus paaiškėja, kad netinka mastelis, spalvos, lieka per siauri praėjimai arba tenka kažką perdaryti. Tokios korekcijos ir tampa viena brangiausių įrengimo dalių“, – įspėja interjero dizainerė.
Norint išvengti papildomų išlaidų, prieš pradedant remontą ar perkant baldus verta numatyti bendrą erdvės koncepciją ir svarbiausius poreikius. Tai padeda nuspręsti, kuriems sprendimams verta skirti daugiau pinigų, o kur galima rinktis paprastesnes alternatyvas.
„Taupyti verta ne kokybės, o sprendimų kiekio sąskaita. Ne kiekvienai sienai reikia dekoratyvios apdailos ir ne kiekvienas baldas turi būti gaminamas individualiai. Standartinius baldus galima labai sėkmingai derinti su individualiai projektuojamais ten, kur jų iš tiesų reikia“, – pataria Viktorija.
Didesnę biudžeto dalį ji rekomenduoja skirti tiems dalykams, kuriuos vėliau pakeisti sudėtinga arba kurie tiesiogiai veikia kasdienį komfortą. Tai – kokybiškas darbų atlikimas, apšvietimas, grindys, santechnika ir pagrindiniai baldai. Dekorą galima įsigyti palaipsniui, jau gyvenant namuose ir geriau suprantant, ko juose trūksta.
Kas interjere jau atrodo atgyvenę?
Interjero sprendimai, kurie prieš kelerius metus buvo itin populiarūs, šiandien gali atrodyti pernelyg atpažįstami. Vis dėlto tai nebūtinai reiškia, kad juos reikėtų visiškai pamiršti.
„Žodį „atgyvenęs“ čia vartoti reikėtų atsargiai, nes gerai panaudota medžiaga ar elementas nebūtinai turi galiojimo terminą. Dažniau pasensta ne pats sprendimas, o labai atpažįstamas jo panaudojimo būdas“, – teigia Viktorija.
Kaip pavyzdžius ji mini lameles ant daugelio sienų, LED juostas kiekvienoje nišoje ir gausybę skirtingų akcentinių paviršių vienoje erdvėje. Kai tokių elementų per daug, jie gali konkuruoti tarpusavyje ir nustelbti bendrą interjero vaizdą.
Tačiau atsisakyti šių sprendimų vien todėl, kad jie nebėra tokie populiarūs, nereikia. Daug svarbiau įvertinti, kokią funkciją jie atlieka ir ar dera prie konkrečių namų.
„Prieš įtraukiant ryškesnį dekoratyvų sprendimą į interjerą verta paklausti – ką jis suteikia būtent šiai erdvei? Jeigu vienintelis atsakymas yra „dabar taip madinga“, to dažniausiai nepakanka“, – sako dizainerė.
Gražu nuotraukoje, bet nepatogu gyventi
Socialiniuose tinkluose ir interjero nuotraukose dažnai matome nepriekaištingai atrodančias erdves. Vis dėlto tai, kas patraukia akį, ne visuomet pasiteisina kasdieniame gyvenime.
Pasak Viktorijos, prieš pasirenkant populiarų sprendimą būtina įvertinti kambario dydį, judėjimo galimybes ir gyventojų įpročius. Net ir stilingas baldas gali tapti kliūtimi, jeigu užima per daug vietos, o gražiai atrodanti virtuvė – nepatogi, jei joje trūksta vietos kasdien naudojamiems daiktams.
„Pavyzdžiui, didelė skulptūriška sofa nuotraukoje gali atrodyti įspūdingai, tačiau per mažoje erdvėje ji tiesiog trukdys patogiai judėti. Virtuvės sala yra puikus sprendimas tik tada, kai aplink ją lieka pakankamai vietos ir ji atitinka šeimos gyvenimo būdą“, – aiškina specialistė.
Panaši problema gali kilti ir kuriant itin minimalistinę virtuvę. Nuotraukose tvarkingas stalviršis atrodo patraukliai, tačiau realybėje ant jo dažnai atsiranda kavos aparatas, smulki buitinė technika ir kiti kasdien naudojami daiktai. Jei jiems nebuvo numatyta vietos, palaikyti tvarką tampa sudėtingiau.
„Problema dažniausiai nėra pati tendencija. Ji atsiranda tuomet, kai gražus vaizdas nukopijuojamas neįvertinus konkrečios erdvės ir žmogaus. Geras interjeras turi būti ne tik fotogeniškas – jame turi būti patogu gyventi“, – pabrėžia Viktorija.
Nuo ko pradėti norint atnaujinti namus neišleidžiant daug?
Ribotas biudžetas nereiškia, kad pokyčiai bus menki. Svarbiausia iš anksto nuspręsti, kokio rezultato siekiama, ir neskubėti pirkti pirmų patikusių daiktų.
„Pradėti verta nuo nedidelės koncepcijos, o ne nuo pirkinių. Išsirinkus vieną erdvę pirmiausia reikėtų įsivardyti, ką joje iš tiesų norisi pakeisti: ar trūksta jaukumo, spalvos, šviesos, ar kambarys tiesiog atrodo vizualiai nesujungtas“, – pataria Viktorija.
Tuomet galima pasirinkti kelis pagrindinius atspalvius, medžiagas ir vieną ryškesnį akcentą. Toks planas padeda išvengti atsitiktinių pirkinių ir lengviau išlaikyti vientisą vaizdą.
„Jeigu biudžetas ribotas, geriau rinktis vieną ar du didesnį vizualinį poveikį turinčius pokyčius. Tai gali būti apšvietimo pakeitimas, sienos spalva, tinkamo mastelio kilimas, meno kūrinys ar kitas elementas, kuris sujungia visą erdvę“, – sako interjero dizainerė.
Anot jos, svarbu ne stengtis kuo greičiau pakeisti viską, o atsirinkti tai, kas iš tiesų pagerins kasdienį gyvenimą. Apgalvoti sprendimai leidžia sukurti jaukesnius namus ir be didelių investicijų.
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