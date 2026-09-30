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TV3 naujienos > Būstas

Įvertino lietuvių klaidas įsirengiant būstą: „Mini tokius dalykus, kurie iš tiesų nėra patys svarbiausi“

Laida „Verta žinoti“
2026-09-30 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 19:00
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Balkonas, kuriame anksčiau būdavo laikomi dviračiai ir stiklainiai, šiandien gali tapti viena labiausiai vertinamų namų erdvių – tačiau ją lengva prarasti dėl neapgalvotų sprendimų. Keičiantis interjero tendencijoms, daugiau dėmesio skiriama natūralioms medžiagoms ir patogumui, o ryškiems akcentams specialistės siūlo rinktis tai, ką vėliau būtų paprasta pakeisti.

Balkonas, kuriame anksčiau būdavo laikomi dviračiai ir stiklainiai, šiandien gali tapti viena labiausiai vertinamų namų erdvių – tačiau ją lengva prarasti dėl neapgalvotų sprendimų. Keičiantis interjero tendencijoms, daugiau dėmesio skiriama natūralioms medžiagoms ir patogumui, o ryškiems akcentams specialistės siūlo rinktis tai, ką vėliau būtų paprasta pakeisti.

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Pasak specialistų, gražus vaizdas turėtų būti derinamas su konkrečios šeimos gyvenimo įpročiais. Svarbu iš anksto numatyti ne tik baldų vietas, bet ir tai, kur bus laikomi buities daiktai, kaip namiškiai judės erdvėje ir kur leis daugiausia laiko. Net elektros lizdas balkone ar kondicionieriaus išorinio bloko vieta gali lemti, kaip šia erdve bus naudojamasi.

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Apie tai tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ kalbėjo NT vystymo kompanijos „Homa“ atstovė Eglė Krengauskė ir „Carolline Design“ studijos dizainerė bei įkūrėja Karolina Vaitaitytė. 

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nekilnojamasis turtas

Balkonas – poilsiui, tačiau svarbu, kas jame numatyta

Pasak K. Vaitaitytės, balkonai ir terasos vis dažniau vertinami kaip papildoma erdvė poilsiui, ypač kai namus supa žaluma. Juos planuojant svarbu suderinti privatumą ir galimybę mėgautis buvimu lauke.

„Pradedant, pavyzdžiui, nuo tokio galvojimo: kai aš išeinu į balkoną, vis tiek tai daugiabutis, natūralu, kad kaimynai yra šalia. Kaip interjero dizainerė galvoju apie tai, kaip būtų galima iš dalies nuo jų pasislėpti. Tarkim, gali atsirasti kažkokios širmos su augalais. Niekada nerekomenduoju aklinai uždaryti tų balkonų, nes vis tiek norisi jaustis, kad esi išėjęs į erdvę, jausti tą lauką. Kai tik užsidaro šoninės sienos, jau labiau jautiesi, kaip aš sakau, lyg kambaryje su praviru langu“, – pasakojo K. Vaitaitytė.

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E. Krengauskė atkreipė dėmesį, kad vietą, kurioje galėtų stovėti poilsio baldai, kartais užima kondicionieriaus išorinis blokas. Todėl dar prieš įsigyjant būstą verta pasidomėti, kur jis numatytas.

„Tikrai verta atkreipti dėmesį į kondicionieriaus išorinio bloko vietą: ar ji planuojama ant stogo, parkinge, ar visgi balkone. Tai, tikėtina, atims galimybę gražiai balkoną įsirengti ir jame maloniai leisti laiką. Elektros rozetė – labai svarbus dalykas, kad žmogus galėtų išvengti kabelio tiesimo iš kito kambario. Ir turbūt apšvietimas – dar vienas svarbus momentas, kuris padeda mėgautis tamsesniais vakarais“, – pridėjo E. Krengauskė. 

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Daiktams, kurie anksčiau keliaudavo į balkoną, vietą pašnekovės siūlo suplanuoti namų viduje arba sandėliuke. Projektuojant spintas galima iš anksto numatyti net siurblio roboto įkrovimo stotelę ir palikti jam tarpą išvažiuoti.

Tendencijas keisti lengviau, kai apgalvotas namų pagrindas

Kalbėdama apie interjero tendencijas, K. Vaitaitytė išskyrė praktiškumą ir natūralumą – medį, akmenį bei gamtai artimus atspalvius. Norint namuose ryškesnių spalvų, dizainerė siūlo jas įvesti per lengvai pakeičiamas detales.

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„Šiandien gal man norisi ryškiai geltonos, o tuoj gal aš norėsiu ryškiai mėlynos. Pagalvėlės, užtiesalai, paveikslai, lentynose atsiradę aksesuarai yra pakankami akcentai tam efektui gauti. Tuo pačiu nereikės renovacijos, jeigu atsibos ir pajausiu, kad pavargau“, – aiškina K. Vaitaitytė.

Toks principas padeda ir sprendžiant, kam skirti didesnę įrengimo biudžeto dalį: dizainerė rekomenduoja investuoti į sunkiai keičiamus sprendimus, pavyzdžiui, grindis. E. Krengauskė pasidalijo vaizdingu būdu įvertinti, kurie namų elementai gali keistis kartu su madomis.

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„Mūsų kolegos dizaineriai irgi yra pastebėję: pabandykime apversti namus aukštyn kojomis ir pasižiūrėkime, kas nukris. Tai, kas nukrenta, galima derinti prie tendencijų, trumpalaikių sprendimų. Tai yra lengvai keičiama“, – nurodo E. Krengauskė.

Laidoje taip pat aptarta, kaip įrengti vaikų kambarius, išnaudoti mažo būsto plotą ir suderinti gražias apdailos medžiagas su praktiškumu. Pašnekovės atkreipė dėmesį ir į langų kryptį: pietinė pusė ne visuomet geriausiai atitinka žmogaus dienotvarkę, o vakarinė gali suteikti daugiau galimybių pasimėgauti saule grįžus po darbo.

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Daugiau apie tai sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio viršuje.

Apie ką kalbėjome:

00:00 Pradžia

00:32 Nuo ko iš tiesų turėtų prasidėti interjero planavimas

01:23 Kaip keičiasi žmonių poreikiai renkantis ir įsirengiant namus

02:20 Kokios interjero tendencijos vyrauja šiandien

03:55 Kodėl dizainerį verta įtraukti dar renkantis būstą

06:05 Tuščias ar jau įrengtas būstas – ką rinktis ir nuo ko pradėti

09:08 Kaip suplanuoti patogią virtuvę, svetainę ir valgomojo zoną

10:58 Kaip balkoną paversti poilsio erdve, o ne sandėliuku

13:07 Kas gali sutrukdyti patogiai įsirengti balkoną

14:36 Kur laikyti daiktus, kad jais nereikėtų užkrauti balkono

16:40 Kaip mažame bute sutalpinti daiktus ir atskirti miego zoną

18:27 Kaip suderinti gražų interjerą su vaikų ir augintinių poreikiais

19:54 Kodėl vaikų kambariui verta rinktis projektuojamus baldus

21:52 Kur vaikų kambaryje numatyti žaidimų zoną

23:03 Į ką verta investuoti įsirengiant būstą ir kur galima sutaupyti

24:37 Kaip įsirengti namus, kad jie neatsibostų pasikeitus tendencijoms

27:13 Kokius būsimus pokyčius ir kasdienes smulkmenas svarbu numatyti

28:19 Kodėl interjeras iš nuotraukos jūsų namuose gali atrodyti kitaip

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale

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