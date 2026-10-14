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Sinkevičius sako turėjęs Valiui pastabų dėl komunikacijos: „Progresą matau“

2026-10-14 17:00 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 17:00
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis finansų ministru Taurimu Valiu, sulaukiančiu abejonių dėl kompetencijų ir viešos komunikacijos, tačiau pripažįsta anksčiau politikui išsakęs pastabų dėl bendravimo su opozicija.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis finansų ministru Taurimu Valiu, sulaukiančiu abejonių dėl kompetencijų ir viešos komunikacijos, tačiau pripažįsta anksčiau politikui išsakęs pastabų dėl bendravimo su opozicija.

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„Ministro reziumė, biografiją žinau neblogai, kadangi rinkausi jį skirdamas. (...) Tikrai įvairios darbo patirtys, net ir patirtis mokant studentus apie viešuosius finansus“, – interviu BNS trečiadienį sakė M. Sinkevičius, paprašytas pagrįsti finansų ministro kompetenciją.

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„Manau, kad dar labai per ankstyva kažkaip tai neigiamai susifokusuoti į finansų ministrą. Aišku, ministras gal dėl to, kad esame biudžeto rengimo laikotarpyje, sulaukia labai daug dėmesio. Bet noriu tikėti, kad visas procesas įvyks sklandžiai ir galbūt po sklandaus biudžeto priėmimo (...) tie vertinimai atslūgs, žmogus tiesiog įrodys realiu darbu“, – pridūrė jis.

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„Tam tikrų pastabų esu sakęs praeityje, prieš nominuojant Vyriausybę, ypač santykyje su parlamento nariais. Manau, kad jis išvadas tikrai daro ir tą progresą matau“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

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Kaip rašė BNS, T. Valys viešos kritikos yra sulaukęs iš opozicinių partijų dėl ministro nesirodymo jų frakcijose.

Nepasitenkinimą reiškė ir koalicijos partneriai demokratai, kurių pirmininkas Virginijus Sinkevičius po koalicijos tarybos posėdžio praėjusią savaitę aiškino iš T. Valio pasigedęs išsamesnio kitų metų valstybės biudžeto projekto pristatymo.

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Tuo metu trečiadienį žurnalistų paprašytas sureaguoti į kito „Vardan Lietuvos“ nario Algirdo Butkevičiaus abejones ministro kompetencija, T. Valys atsakė tik fraze „šaudė tu šaudė“. Tai – viešumoje išplitęs 2014 metais A. Butkevičiaus angliškai pasakytos kalbos fragmentas „shoulder to shoulder“ (liet. „petys į petį“), skirtas pašiepti buvusio premjero anglų kalbos žinias.

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M. Sinkevičiaus teigimu, T. Valys galėtų reaguoti kitaip, tačiau, premjero manymu, toks yra ministro bendravimo būdas.

Jis taip pat pabrėžė, kad visi politikai turėtų rodyti pagarbą žiniasklaidai, politiniams oponentams, būti „atjautūs ir empatiški“.

„Galbūt (T. Valio – BNS) komunikacija – reakcijos į politinių oponentų užklausas, tam tikras apipylimas ar atakos – galėtų būt kitokia, bet tai yra labiau jau tokie asmeninio komunikavimo bruožai“, – sakė M. Sinkevičius.

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„Galime būti išprovokuoti, ne nuotaikoje, suirzę, pavargę. Bet kai kalbame viešumoje, o ne kažkur prie bokalo alaus, turime jausti tam tikrą etiketą ir bendravimo manierą. Pastabų sulaukiantys kolegos turėtų jas įsivertinti“, – aiškino politikas.

Vyriausybės vadovas, be kita ko, pabrėžė pasitikintis visais savo Vyriausybės ministrais.

„Tai yra darbingi, progresyvūs žmonės, teikiantys idėjas, nebijantys diskusijos, aštrių kampų“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

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Pats T. Valys anksčiau aiškino nevaikščiojantis į opozicinių frakcijų ir Seimo komitetų posėdžius, nes yra susikoncentravęs į 2027 metų valstybės biudžeto rengimą.

Biudžeto projektą Vyriausybė planuoja tvirtinti penktadienį, vėliau jis bus svarstomas ir priimamas Seime.

Anksčiau M. Sinkevičius sakė, jog biudžeto svarstymas ir priėmimas bus didžiausias ministro ir visos Vyriausybės išbandymas.

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