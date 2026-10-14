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Sinkevičius prabilo apie Budrio darbą: įvertino, kaip sekasi ir ko tikisi

2026-10-14 16:15 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 16:15
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbu ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbu ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose.

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„Darbas vyksta, jis vyksta. Kaip aš kartais pasakau šiek tiek gatvės kalba – be pompos, ramiai. Su Rytų valstybėmis reikia gal mažiau to tokio fono ir triukšmo, o reikia ramaus bendradarbiavimo. Tam tikri darbai jau padaryti, yra siekis iki metų pabaigos matyti labai aiškų progresą pokyčiuose mūsų diplomatinio atstovavimo atkūrime“, – trečiadienį interviu BNS sakė Vyriausybės vadovas.

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„Tikiuosi, kad pavyks, ties tuo dirbama. Bet vėlgi, nėra viskas vien Lietuvos rankose. Tai yra tarpvalstybiniai reikalai ir tai užtrunka, yra tam tikra specifika“, – pridūrė jis.

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Premjero teigimu, Lietuvos Vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti ir konkretūs veiksmai, ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas.

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Anot jo, plane gruodžio mėnuo numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija.

M. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detales ir teigė, kad pasimokyta iš ankstesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje.

Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbių dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo Lietuvoje.

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Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras K. Budrys.

Anksčiau premjeras yra sakęs, kad iš užsienio reikalų ministro tikisi tam tikros pažangos „diplomatinių santykių atkūrime“ iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 metų pirmąjį pusmetį.

Trečiadienį BNS Vyriausybės vadovas tvirtino, kad, jo vertinimu, K. Budrys dirba gerai.

„Manau, kad reikia vertinti ministro darbą ne pagal vieno klausimo sprendimą, bet pagal diplomatinį atstovavimą, o Kęstutis Budrys daro daug ir ne vien tą Rytų tematiką, daro daug“, – teigė M. Sinkevičius.

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Perklaustas, ar užsienio reikalų ministras dirba gerai, jis atsakė: „Mano vertinimu, taip. Mes ir matomi, ir girdimi, ir mezgamos naujos partnerystės. Ir matau potencialo, tiesą sakant, net ir sprendžiant darbo jėgos migrantų atskiras temas. Tai nestatyčiau savęs į tokią poziciją, kad arba taip, arba kitaip. Lūkestis labai aiškiai išsakytas, tikiuosi, kad jis bus nuoširdžiai realizuotas ir realizuotas laiku“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.

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Kaip skelbė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykių su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės. Tai numatyta ir Vyriausybės programoje.

Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinėje atidaryti Taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu.

Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Savo ruožtu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.

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