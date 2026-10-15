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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie galimybes EVT: yra ir kitų formatų

2026-10-15 09:19 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 09:19
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako su prezidentu Gitanu Nausėda nekonkuruojantis dėl atstovavimo Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT). Vyriausybės vadovo teigimu, su įtaką procesams darančiais lyderiais jis gali susitikti ir be atskirų formatų. 

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako su prezidentu Gitanu Nausėda nekonkuruojantis dėl atstovavimo Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT). Vyriausybės vadovo teigimu, su įtaką procesams darančiais lyderiais jis gali susitikti ir be atskirų formatų. 

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„Manau, kad ekscelencija prezidentas tikrai atstovauja ne savo asmeninei pozicijai, o valstybės pozicijai. (...) Nemanau, kad svarbu, kas važiuoja. Manau, kad svarbu tinkamai atstovauti sinchronizuotai, vieningai pozicijai. Manau, kad bus progų ir man dar nuvažiuoti, čia nėra kažkokia konkurencija“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius. 

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„Esame kalbėję pačioje pradžioje. Tokią tradiciją paveldėjome nuo prezidentės Dalios Grybauskaitės, ji pradėjo, prezidentas G. Nausėda tęsia. Jis turi ir asmeninius kontaktus su lyderiais, su kuriais susitinka. Aš būčiau sąlyginai naujas žmogus kambaryje, tai gal irgi tas keltų tam tikrų pereinamojo laikotarpio klausimų. Yra ir kitų formatų ir man užtenka erdvės. Per pakankamai trumpą kelių mėnesių laikotarpį mačiau ir susitikau asmeniškai su pačiais rimčiausiais ir labiausiai įtaką procesams darančiais lyderiais ir tam man nereikia atskirų formatų. Šioje vietoje nesigalynėsime“, – akcentavo jis. 

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M. Sinkevičius sako į EVT nesiveržiantis:

Tiesa, birželio pabaigoje tuomet dar kandidatas į premjerus M. Sinkevičius teigė nepretenduojantis perimti iš prezidento atstovavimo Lietuvai EVT, tačiau pripažino norįs keliauti į kai kuriuos šio formato susitikimus, kuriuose būtų svarstomi ekonominiai klausimai. Socialdemokratų lyderis sakė apie tai jau kalbėjęs su šalies vadovu ir tikino manąs, kad sutarimą pasiekti pavyks.

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Diskusijos dėl atstovavimo EVT į politinę darbotvarkę šią kadenciją sugrįžo po to, kai premjerės pareigas ėjusi Inga Ruginienė duodama interviu naujienų portalui „Lrytas“ užsiminė, jog galėtų atstovauti Lietuvai EVT. Tuomet ji sakė, jog būtų įmanoma rasti prezidentūros ir Vyriausybės kompromisą dėl to, kas – prezidentas ar ji pati, kaip premjerė, – galėtų prisiimti šią atsakomybę. 

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Tačiau prezidentūra tąsyk Eltai nurodė, kad tokios galimybės nėra svarstomos. 

ELTA primena, kad diskusijos dėl atstovavimo EVT tęsėsi ir visą praėjusią Seimo kadenciją. Dabartine tvarka nepatenkinti konservatoriai ragino sudaryti galimybę Lietuvai šiame europiniame formate atstovauti ir Vyriausybės vadovui, priklausomai nuo ES viršūnių aptarinėjamų temų. Tačiau prezidentas šias iniciatyvas pavadino netoleruotinomis ir nepriimtinomis.

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Šį klausimą išspręsti buvo pasiūlyta priimant atstovavimą EVT reglamentuojantį įstatymą. Visgi vėliau nuo šios iniciatyvos buvę valdantieji atsitraukė.

Premjero pareigas ėjęs Gintautas Paluckas nematė poreikio keisti galiojančią atstovavimo EVT tvarką. 

EVT sudaro ES valstybių arba vyriausybių vadovai, EVT pirmininkas, Europos Komisijos vadovas bei Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. 

Tarybos susitikimai vyksta ne rečiau kaip du kartus per pusmetį Briuselyje. Tuo metu neeiliniai susitikimai rengiami pagal atskirą susitarimą.

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