Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje judrioje gatvėje susidūrė BMW ir „Opel“, susiformavo spūstys

2025-08-20 18:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 18:46

Trečiadienį pavakare, apie 17 val. Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, susidūrė du automobiliai, dėl šios avarijos nutįso kilometrinės spūstys važiuojančiųjų centro link.

Avarija Geležinio Vilko gatvėje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Trečiadienį pavakare, apie 17 val. Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, susidūrė du automobiliai, dėl šios avarijos nutįso kilometrinės spūstys važiuojančiųjų centro link.

REKLAMA
5

Avarija įvyko ties Baltupiais, šalia sankryžos su Didlaukio ir Baltupio gatvėmis. Į prie perėjos sustojusio visureigio BMW galą atsitrenkė „Opel“, pastarojo automobilio vairuotojas greičiausiai užsižiopsojo važiuodamas, paskutinę akimirką  bandė išvengti susidūrimo, tačiau BMW kliudė ir dar trenkėsi į tvorelę skiriamojoje vejoje.

Per susidūrimą žmonės nenukentėjo, tačiau pasiaiškinti aplinkybių atsiųsti policijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad vairuotojai blaivūs, dėl eismo įvykio bus pildomos deklaracijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Molėtų plente žuvo partrenktas briedis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje išbėgus briedžiui įvyko kelios avarijos, briedis žuvo (20)
Vilniuje sučiuptas nutrūktgalvis su elektriniu mopedu praras transporto priemonę (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Chuliganiškai Vilniuje važinėjęs vaikinas praras savo elektrinį dviratį-mopedą (15)
Avarija Justiniškėse
Vilniuje – didžiulė avarija: apgadinti 7 automobiliai (18)
Vilniečių spaudos konferencija (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Bužinskas pateko į avariją, jam lūžo ranka: važiuodamas motociklu susidūrė su „Bentley“ (21)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų