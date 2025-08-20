Vilniuje judrioje gatvėje susidūrė BMW ir „Opel“, susiformavo spūstys

Avarija įvyko ties Baltupiais, šalia sankryžos su Didlaukio ir Baltupio gatvėmis. Į prie perėjos sustojusio visureigio BMW galą atsitrenkė „Opel“, pastarojo automobilio vairuotojas greičiausiai užsižiopsojo važiuodamas, paskutinę akimirką bandė išvengti susidūrimo, tačiau BMW kliudė ir dar trenkėsi į tvorelę skiriamojoje vejoje.
Per susidūrimą žmonės nenukentėjo, tačiau pasiaiškinti aplinkybių atsiųsti policijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad vairuotojai blaivūs, dėl eismo įvykio bus pildomos deklaracijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!