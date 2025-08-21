Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje ant viaduko susidūrė vilkikas ir moters vairuojamas lengvasis automobilis

2025-08-21 23:42
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 23:42

Ketvirtadienį vakare, apie 22.30 val. Vilniuje, Tūkstantmečio gatvėje, ant viaduko virš Savanorių pr. žiedo susidūrė vilkikas „Scania" ir lengvasis automobilis „Toyota".

Avarija ant viaduko Tūkstantmečio gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Ketvirtadienį vakare, apie 22.30 val. Vilniuje, Tūkstantmečio gatvėje, ant viaduko virš Savanorių pr. žiedo susidūrė vilkikas „Scania“ ir lengvasis automobilis „Toyota“.

0

Pastarasis po smūgio persisuko ir kiek palindo po puspriekabe.

Gelbėtojų neprireikė, pagalbą „Toyota“ vairuotojai teikė pro šalį važiavę ir sustoję greitosios pagalbos medikai. Visgi ją nuspręsta vežti į ligoninę apžiūrai.

Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai blaivūs, kaip įvyko avarija, dar aiškinasi policija.

Dėl avarijos ant viaduko sutriko eismas nuo Lazdynų pusės į Minsko plento pusę, nes liko vos viena laisva eismo juosta. 

