Vilniuje ant viaduko susidūrė vilkikas ir moters vairuojamas lengvasis automobilis

Pastarasis po smūgio persisuko ir kiek palindo po puspriekabe.
Gelbėtojų neprireikė, pagalbą „Toyota“ vairuotojai teikė pro šalį važiavę ir sustoję greitosios pagalbos medikai. Visgi ją nuspręsta vežti į ligoninę apžiūrai.
Pirminiais duomenimis, abu vairuotojai blaivūs, kaip įvyko avarija, dar aiškinasi policija.
Dėl avarijos ant viaduko sutriko eismas nuo Lazdynų pusės į Minsko plento pusę, nes liko vos viena laisva eismo juosta.
