Penktadienį Vilniaus policijai per reidus įkliuvo penki girti vairuotojai

Naktinis reidas prasidėjo Laisvės prospekte, ties Oslo gatve. Čia įkliuvo „Mini“ vairuotojas, jis įpūtė 0,61 prom.
Du girti vairuotojai sustabdyti Žirnių gatvėje, netoli sankryžos su Liepkalnio gatve.
„Renault“ vairavęs vyras įpūtė 1,2 prom. „Chrysler“ vairuotojas įpūtė 0,9 prom.
Dar du girti vairuotojai įkliuvo per pavakare ir vakare vykusius reidus Vilniaus rajone. Dienos rekordininkas sustabdytas Sudervėje. „Subaru“ vairavęs vyras įpūtė 1,28 prom.
Galinės kaime įkliuvo BMW vairuotojas, jis įpūtė 0,62 prom.
Visiems vairuotojams šiems vairuotojams už lengvą girtumą bus skirtos maždaug 1 tūkst. eurų baudos, veikiausiai metams bus atimta teisė vairuoti.
Per reidus įkliuvo ir penki teisės vairuoti neturintys asmenys. Galinės kaime sustabdytas BMW, per bandomąjį laikotarpį šis pradedantis vairuotojas padarė pažeidimų, neišklausė papildomų mokymų, todėl teisę vairuoti prarado.
Žirnių gatvėje sustabdytas automobilis „Toyota“, vaikinas šiemet kiek anksčiau prarado teisę vairuoti už tai, kad smarkiai viršijo greitį.
Laisvės pr. įkliuvo dar trys teisę vairuoti jau praradę ar net niekada jos neįgiję vairuotojai. Ukrainietis su BMW greičiausiai neteks automobilio, nes įkliūna ne pirmą kartą. BMW išvežtas į policijos saugomų automobilių aikštelę.
Greičiausiai bus konfiskuotas taip pat Laisvės pr. sustabdytas VW, jo vairuotojas anksčiau įkliuvo girtas.
Laisvės pr. dar buvo sustabdyta ir BMW vairuotoja, jau teisės vairuoti netekusi dėl chuliganiško vairavimo.
