Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Penktadienį Vilniaus policijai per reidus įkliuvo penki girti vairuotojai

2025-08-09 04:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 04:06

Penktadienį Vilniaus apskrities kelių policija surengė reidus sostinėje ir Vilniaus rajone, įkliuvo penkti girti vairuotojai.

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
32

Penktadienį Vilniaus apskrities kelių policija surengė reidus sostinėje ir Vilniaus rajone, įkliuvo penkti girti vairuotojai.

REKLAMA
0

Naktinis reidas prasidėjo Laisvės prospekte, ties Oslo gatve. Čia įkliuvo „Mini“ vairuotojas, jis įpūtė 0,61 prom.

Du girti vairuotojai sustabdyti Žirnių gatvėje, netoli sankryžos su Liepkalnio gatve.

Renault“ vairavęs vyras įpūtė 1,2 prom. „Chrysler“ vairuotojas įpūtė 0,9 prom.

Dar du girti vairuotojai įkliuvo per pavakare ir vakare vykusius reidus Vilniaus rajone. Dienos rekordininkas sustabdytas Sudervėje. „Subaru“ vairavęs vyras įpūtė 1,28 prom.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galinės kaime įkliuvo BMW vairuotojas, jis įpūtė 0,62 prom.

Naktinis reidas Vilniuje
(32 nuotr.)
(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

REKLAMA
REKLAMA

Visiems vairuotojams šiems vairuotojams už lengvą girtumą bus skirtos maždaug 1 tūkst. eurų baudos, veikiausiai metams bus atimta teisė vairuoti.

REKLAMA

Per reidus įkliuvo ir penki teisės vairuoti neturintys asmenys. Galinės kaime sustabdytas BMW, per bandomąjį laikotarpį šis pradedantis vairuotojas padarė pažeidimų, neišklausė papildomų mokymų, todėl teisę vairuoti prarado.

Žirnių gatvėje sustabdytas automobilis „Toyota“, vaikinas šiemet kiek anksčiau prarado teisę vairuoti už tai, kad smarkiai viršijo greitį.

REKLAMA
REKLAMA

Laisvės pr. įkliuvo dar trys teisę vairuoti jau praradę ar net niekada jos neįgiję vairuotojai. Ukrainietis su BMW greičiausiai neteks automobilio, nes įkliūna ne pirmą kartą. BMW išvežtas į policijos saugomų automobilių aikštelę.

Greičiausiai bus konfiskuotas taip pat Laisvės pr. sustabdytas VW, jo vairuotojas anksčiau įkliuvo girtas.

Laisvės pr. dar buvo sustabdyta ir BMW vairuotoja, jau teisės vairuoti netekusi dėl chuliganiško vairavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų