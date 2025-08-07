Vilniaus pakraštyje per avariją motociklas lūžo į dalis, motociklininkas sunkiai sužeistas

Pirminiais duomenimis, kitų transporto priemonių motociklas nekliudė. Avarija įvyko greičiausiai dėl to, kad motociklininkas į žiedą įskriejo pernelyg dideliu greičiu.
Motociklo avarija Vilniaus pakraštyje(15 nuotr.)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Sunkiai sužeistą motociklininką greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę, pirminiais duomenimis, vyras patyrė daugybinius lūžius.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA