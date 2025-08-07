Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus pakraštyje per avariją motociklas lūžo į dalis, motociklininkas sunkiai sužeistas

2025-08-07 07:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 07:27

Trečiadienį apie 22 val. Liepkalnio gatvėje, žiedinėje sankryžoje su Katiliškių g., nesuvaldytas motociklas atsitrenkė į bortelį, atitvarus ir stulpą. Smūgis buvo toks smarkus, kad motociklas lūžo į dalis.

Avarija Liepkalnio g. Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
15

3

Pirminiais duomenimis, kitų transporto priemonių motociklas nekliudė. Avarija įvyko greičiausiai dėl to, kad motociklininkas į žiedą įskriejo pernelyg dideliu greičiu.

Sunkiai sužeistą motociklininką greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę, pirminiais duomenimis, vyras patyrė daugybinius lūžius. 

