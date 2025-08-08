Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Chuliganiškai Vilniuje važinėjęs vaikinas praras savo elektrinį dviratį-mopedą

2025-08-08 16:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 16:09

Ketvirtadienį pavakare vilniečiai stebėjo neįprastą sulaikymą: Žirmūnų ir Minties gatvių sankryžoje policija sulaikė galingu elektriniu mopedu važiavusį vaikiną. Jis buvo surakintas antrankiais.

Vilniuje sučiuptas nutrūktgalvis su elektriniu mopedu praras transporto priemonę (nuotr. Broniaus Jablonsko)
10

Ketvirtadienį pavakare vilniečiai stebėjo neįprastą sulaikymą: Žirmūnų ir Minties gatvių sankryžoje policija sulaikė galingu elektriniu mopedu važiavusį vaikiną. Jis buvo surakintas antrankiais.

1

Kai kurie liudininkai, nematę, kas nutiko prieš pat sulaikymą, pagalvojo, kad sankryžoje įvyko avarija. Apie įvykį žmonės prakalbo ir socialiniuose tinkluose: „Važiavo du paaugliai su elektriniais krosiniais motociklais nesilaikydami eismo taisyklių, vieną iš jų pagavo prie šviesoforo, kol buvo sustoję“, - apie įvykį rašo grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nariai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Chuligano su mopedu sulaikymas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Chuligano su mopedu sulaikymas

Paaiškėjo, kad iš tikrųjų policijai įkliuvo pilnametis: tai 23-ejų metų vaikinas. Jis kartu su draugu chuliganiškai važiavo ant vieno rato, vienas kitą nutrūktgalviai važiuodami dar ir filmavo.

Paaiškėjo, kad vaikinas važinėjasi neturėdamas teisės vairuoti tokios transporto priemonės. Jo elektrinė mikrojudrumo priemonė yra galingesnė nei 1 kW, todėl tokia transporto priemonė priskiriama mopedų kategorijai. Vairuoti mopedą reikalingas AM (ar A arba B) kategorijos vairuotojo pažymėjimas, be to transporto priemonę privalu registruoti, drausti, turėti techninę apžiūrą. Galingesnės nei 4 kW transporto priemonės priskiriamos motociklams – jiems vairuoti reikia A/A1/A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimo.

Tiek mopedais, tiek motociklais yra draudžiama važinėti šaligatviais ar dviračių takais.

Už pažeidimus vaikinui surašyti protokolai. Vaikinas jau ne pirmą kartą įkliuvo vairuodamas neturėdamas teisės vairuoti, todėl greičiausiai jo transporto priemonė bus konfiskuota – elektrinis mopedas išvežtas į policijos aikštelę.

O pats įtariamasis išvežtas į ligoninę nustatyti, ar jis nėra apsvaigęs: įtarta, kad vaikinas vartojo narkotikų.

