Chuliganiškai Vilniuje važinėjęs vaikinas praras savo elektrinį dviratį-mopedą

Kai kurie liudininkai, nematę, kas nutiko prieš pat sulaikymą, pagalvojo, kad sankryžoje įvyko avarija. Apie įvykį žmonės prakalbo ir socialiniuose tinkluose: „Važiavo du paaugliai su elektriniais krosiniais motociklais nesilaikydami eismo taisyklių, vieną iš jų pagavo prie šviesoforo, kol buvo sustoję“, - apie įvykį rašo grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nariai.
Paaiškėjo, kad iš tikrųjų policijai įkliuvo pilnametis: tai 23-ejų metų vaikinas. Jis kartu su draugu chuliganiškai važiavo ant vieno rato, vienas kitą nutrūktgalviai važiuodami dar ir filmavo.
Paaiškėjo, kad vaikinas važinėjasi neturėdamas teisės vairuoti tokios transporto priemonės. Jo elektrinė mikrojudrumo priemonė yra galingesnė nei 1 kW, todėl tokia transporto priemonė priskiriama mopedų kategorijai. Vairuoti mopedą reikalingas AM (ar A arba B) kategorijos vairuotojo pažymėjimas, be to transporto priemonę privalu registruoti, drausti, turėti techninę apžiūrą. Galingesnės nei 4 kW transporto priemonės priskiriamos motociklams – jiems vairuoti reikia A/A1/A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimo.
Tiek mopedais, tiek motociklais yra draudžiama važinėti šaligatviais ar dviračių takais.
Už pažeidimus vaikinui surašyti protokolai. Vaikinas jau ne pirmą kartą įkliuvo vairuodamas neturėdamas teisės vairuoti, todėl greičiausiai jo transporto priemonė bus konfiskuota – elektrinis mopedas išvežtas į policijos aikštelę.
O pats įtariamasis išvežtas į ligoninę nustatyti, ar jis nėra apsvaigęs: įtarta, kad vaikinas vartojo narkotikų.
