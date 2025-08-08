Vilniuje – didžiulė avarija: apgadinti 7 automobiliai

Feisbuko grupėje „Hibridinis paparacas“ pranešta, kad apie 5.30 val. pranešta apie didelę avariją Taikos g.
„Atvažiavę policijos pareigūnai rado 7 apgadintus automobilius. BMW atsitrenkė į MAN, „Volvo“, „Mazda“, „Škoda“ ir du VW. Vairuotojas ir jo keleivis buvo pasprukę. Policija sulaikė 22-ejų ir 19-os metų vyriškius, paaiškėjo“, – rašoma pranešime.
Automoilį vairavo 19-metis, jam nustatytas 1,96 prom. girtumas.
„Pas 22-ejų metų jaunuolį pareigūnai aptiko dar ir narkotikų“, – tvirtinama įraše.
