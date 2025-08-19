Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje išbėgus briedžiui įvyko kelios avarijos, briedis žuvo

2025-08-19 20:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 20:13

Antradienį vakare Vilniuje išbėgusį briedį partrenkė du automobiliai, briedis žuvo. Jau įvykus šiai avarijai netoliese įvyko dar dvi avarijos: abejose susidūrė po du automobilius, avarijos greičiausiai įvyko per vairuotojų neatidumą.

Molėtų plente žuvo partrenktas briedis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Antradienį vakare Vilniuje išbėgusį briedį partrenkė du automobiliai, briedis žuvo. Jau įvykus šiai avarijai netoliese įvyko dar dvi avarijos: abejose susidūrė po du automobilius, avarijos greičiausiai įvyko per vairuotojų neatidumą.

REKLAMA
1

Per antradienį vakare įvykusias avarijas žmonės nenukentėjo.

Į Molėtų plente už sankryžos su Santaros gatve išbėgusį briedį pirmiausiai partrenkė į užmiesčio pusę važiuojantis „Seat“. Po smūgio į variklio dangtį briedis persivertė per šį automobilį ir užkrito ant iš paskos važiuojančio „Ford“, dužo šio automobilio priekinis stiklas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Molėtų plente žuvo partrenktas briedis
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Molėtų plente žuvo partrenktas briedis

Sužeistas briedis nugaišo. Į įvykio vietą atvykusios tarnybos operatyviai briedį išvežė.

Netrukus kitoje plento pusėje susidūrė du į centrą važiuojantys automobiliai, taip pat ir dar viena panaši avarija įvyko Molėtų pl. ir Santaros g. sankryžoje. Vairuotojai veikiausiai užsižiūrėjo į avariją su briedžiu ir patys sukėlė avarijas. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje sučiuptas nutrūktgalvis su elektriniu mopedu praras transporto priemonę (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Chuliganiškai Vilniuje važinėjęs vaikinas praras savo elektrinį dviratį-mopedą (15)
Avarija Justiniškėse
Vilniuje – didžiulė avarija: apgadinti 7 automobiliai (18)
Vilniečių spaudos konferencija (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Bužinskas pateko į avariją, jam lūžo ranka: važiuodamas motociklu susidūrė su „Bentley“ (21)
Vilniuje po viaduku užstrigo vilkikas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje po geležinkelio viaduku užstrigo vilkikas su šakų smulkintuvu (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų