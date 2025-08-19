Vilniuje išbėgus briedžiui įvyko kelios avarijos, briedis žuvo

Per antradienį vakare įvykusias avarijas žmonės nenukentėjo.
Į Molėtų plente už sankryžos su Santaros gatve išbėgusį briedį pirmiausiai partrenkė į užmiesčio pusę važiuojantis „Seat“. Po smūgio į variklio dangtį briedis persivertė per šį automobilį ir užkrito ant iš paskos važiuojančio „Ford“, dužo šio automobilio priekinis stiklas.
Sužeistas briedis nugaišo. Į įvykio vietą atvykusios tarnybos operatyviai briedį išvežė.
Netrukus kitoje plento pusėje susidūrė du į centrą važiuojantys automobiliai, taip pat ir dar viena panaši avarija įvyko Molėtų pl. ir Santaros g. sankryžoje. Vairuotojai veikiausiai užsižiūrėjo į avariją su briedžiu ir patys sukėlė avarijas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!