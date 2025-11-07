 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankysis ž finansus atsakinga eurokomisarė: susitiks su Vaitiekunū

2025-11-07 06:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 06:24

Penktadienį Lietuvoje lankysis už finansines paslaugas bei santaupų ir kapitalo rinkų sąjungą atsakinga Europos Komisijos (EK) narė Maria Luís Albuquerque.

Kristupas Vaitiekūnas Paulius Peleckis

Vizito metu ji susitiks su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir kitų finansinių paslaugų, taip pat finansinių technologijų, pramonės, verslo ir profesinių sąjungų atstovais.

3

Vizito metu ji susitiks su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, bankų, kapitalo rinkų, draudimo ir kitų finansinių paslaugų, taip pat finansinių technologijų, pramonės, verslo ir profesinių sąjungų atstovais.

Susitikimų metu bus aptarti vidaus rinkos stiprinimo finansinių paslaugų srityje, santaupų ir investicijų sąjungos bei kiti aktualūs klausimai.

Lietuvoje viešinti EK narė taip pat skaitys pranešimą ir dalyvaus podiumo diskusijoje finansų rinkų konferencijoje „Kapitalo rinkos konkurencingumui ir atsparumui“.

Ši tarptautinė finansų rinkų konferencija Lietuvoje rengiama 11-ą kartą. Renginio metu Europos finansų politikos formuotojai, priežiūros institucijų atstovai ir finansų rinkos lyderiai diskutuoja, kaip kapitalo rinkos gali sustiprinti konkurencingumą bei atsparumą nuolat kintančioje aplinkoje.

Konferenciją organizuoja Finansų ministerija, Lietuvos bankas (LB) ir Lietuvos bankų asociacija, bendradarbiaudami su Europos stabilumo mechanizmu (ESM).

Kaip skelbiama, šių metų konferencijoje bus nagrinėjama, kaip Europos kapitalo rinkos galėtų labiau prisidėti prie konkurencingumo ir inovacijų skatinimo, kokių žingsnių reikia, kad Baltijos regionas taptų kapitalo rinkų centru, kokie finansavimo modeliai būtini siekiant atsako į geopolitinius ir saugumo iššūkius bei kaip suteikti daugiau galimybių smulkiesiems Europos investuotojams.

