Vaitiekūnas ramina pedagogus: bus bandoma atliepti kolektyvinės sutarties reikalavimus

„Taip, yra kolektyvinė sutartis. Bus bandoma ją atliepti, bus deramasi. Manau, kad kompromisą rasime“, – po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
Finansų ministras toliau kartoja, kad trūkstamas lėšas mokytojų algoms didinti būtų galima rasti peržiūrėjus kitus biudžeto prioritetus.
„Reikia tiesiog surasti šaltinius, iš ko tai finansuoti, arba sumažinti kitų sričių finansavimą“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Vis dėl to, kurių sričių finansavimas galėtų būti persvarstomas ir pridėtas pedagogų algoms, ministras neatsakė.
„Ne (nežinome – ELTA). Kol kas dar vyksta derybos ir gal pavyks susitarti“, – žurnalistams pirmadienį komentavo K. Vaitiekūnas.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vertinimu, tokiu būdu yra laužoma kolektyvinė sutartis.
Valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinti trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.
Savo siūlymą profsąjunga žada pristatyti trečiadienį vyksiančiame šakos kolektyvinės derybų grupės posėdyje. Anot E. Milešino, jei nebus rastas bendras sutarimas, bus sprendžiama dėl protestų, įskaitant streiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!