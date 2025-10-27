Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaitiekūnas ramina pedagogus: bus bandoma atliepti kolektyvinės sutarties reikalavimus

2025-10-27 12:47 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 12:47

Švietimo bendruomenei nerimaujant, kad Vyriausybės biudžeto projekte mokytojų algų kilimas neatitinka kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina, kad bus stengiamasi atsižvelgti į dokumente numatytus reikalavimus. 

Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Švietimo bendruomenei nerimaujant, kad Vyriausybės biudžeto projekte mokytojų algų kilimas neatitinka kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina, kad bus stengiamasi atsižvelgti į dokumente numatytus reikalavimus. 

0

„Taip, yra kolektyvinė sutartis. Bus bandoma ją atliepti, bus deramasi. Manau, kad kompromisą rasime“, – po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finansų ministras toliau kartoja, kad trūkstamas lėšas mokytojų algoms didinti būtų galima rasti peržiūrėjus kitus biudžeto prioritetus. 

„Reikia tiesiog surasti šaltinius, iš ko tai finansuoti, arba sumažinti kitų sričių finansavimą“, – teigė K. Vaitiekūnas. 

Vis dėl to, kurių sričių finansavimas galėtų būti persvarstomas ir pridėtas pedagogų algoms, ministras neatsakė. 

„Ne (nežinome – ELTA). Kol kas dar vyksta derybos ir gal pavyks susitarti“, – žurnalistams pirmadienį komentavo K. Vaitiekūnas. 

ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc. 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vertinimu, tokiu būdu yra laužoma kolektyvinė sutartis. 

Valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinti trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc. 

Savo siūlymą profsąjunga žada pristatyti trečiadienį vyksiančiame šakos kolektyvinės derybų grupės posėdyje. Anot E. Milešino, jei nebus rastas bendras sutarimas, bus sprendžiama dėl protestų, įskaitant streiką.

