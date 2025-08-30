Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje dėl avarijos užtverta judri sankryža: susidūrė maršrutinis autobusas ir „Toyota Prius“

2025-08-30 09:08
2025-08-30 09:08

Šeštadienį apie 6.30 val. Žalgirio, Tuskulėnų, Apkasų ir Rinktinės gatvių sankryžoje susidūrė 34-o maršruto autobusas ir lengvasis automobilis.

11

1

Dėl avarijos kelias valandas buvo užtverta sankryža, išsijungė šviesoforai.

Žmonės per rytinę avariją nenukentėjo, policijos pareigūnai iškviesti, nes vairuotojai nesutarė dėl kaltės. Abu vairuotojai buvo blaivūs, jie abu tikino, kad važiavo degant žaliam šviesoforo signalui.

FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje Žalgirio, Tuskulėnų ir Rinktinės g. sankryžoje

Per avariją gan smarkiai apgadintas ir autobusas, ir lengvasis automobilis „Toyota Prius“. Pastarasis sudaužytas labiausiai – po smūgio į autobusą jis dar trenkėsi į šviesoforo stulpą perėjos saugumo salelėje. Po smūgio į šviesoforą sankryžoje išsijungė visi šviesoforai.

