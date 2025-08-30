Vilniuje dėl avarijos užtverta judri sankryža: susidūrė maršrutinis autobusas ir „Toyota Prius“

Dėl avarijos kelias valandas buvo užtverta sankryža, išsijungė šviesoforai.
Žmonės per rytinę avariją nenukentėjo, policijos pareigūnai iškviesti, nes vairuotojai nesutarė dėl kaltės. Abu vairuotojai buvo blaivūs, jie abu tikino, kad važiavo degant žaliam šviesoforo signalui.
Per avariją gan smarkiai apgadintas ir autobusas, ir lengvasis automobilis „Toyota Prius“. Pastarasis sudaužytas labiausiai – po smūgio į autobusą jis dar trenkėsi į šviesoforo stulpą perėjos saugumo salelėje. Po smūgio į šviesoforą sankryžoje išsijungė visi šviesoforai.
