TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Ignalinos rajone: vairuotojo būklė labai sunki

2025-08-29 18:00 / šaltinis: tv3.lt
Penktadienį pranešta apie avariją Ignalinos rajone, kelyje Švenčionys-Ignalina, prie Zablatiškės kaimo. 

Avarija Ignalinos rajone (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Apie 10.30 val. buvo gautas pranešimas, kad nuo kelio nulėkė Audi, atsitrenkė į medį. Automobilis buvo stipriai sumaitotas.

Iš automobilio išvaduotas 66-erių metų vyras, jis buvo be sąmonės. Vyras išvežtas į ligoninę, jo būklė labai sunki.

Avarijos aplinkybės kol kas neaiškios.

 

