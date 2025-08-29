Avarija Ignalinos rajone: vairuotojo būklė labai sunki

Avarija Ignalinos rajone(7 nuotr.)
+3
Avarija Ignalinos rajone (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Ignalinos rajone
Apie 10.30 val. buvo gautas pranešimas, kad nuo kelio nulėkė Audi, atsitrenkė į medį. Automobilis buvo stipriai sumaitotas.
Iš automobilio išvaduotas 66-erių metų vyras, jis buvo be sąmonės. Vyras išvežtas į ligoninę, jo būklė labai sunki.
Avarijos aplinkybės kol kas neaiškios.
