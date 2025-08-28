Vilniuje judrioje sankryžoje VW suniokojo šviesoforą, sutriko eismas

Stulpas lūžo, šioje sankryžoje išsijungė visi šviesoforai, per vakarinį piką visai sutriko eismas.
Į įvykio vietą aiškintis aplinkybių atsiųsti policijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad vairuotojas buvo blaivus, vyresnio amžiaus vyras per avariją nenukentėjo.
Dėl ko jis atsitrenkė į stulpą, kol kas neaišku, gali būti, kad vairuoti vyras sėdo pervargęs. Policija greičiausiai nepradės tyrimo, bus pildoma deklaracija dėl suniokoto šviesoforo.
Į įvykio vietą skubiai iškviesti už šviesoforus atsakingos įmonės specialistai, o apdaužytas automobilis patrauktas iš sankryžos.
