  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje judrioje sankryžoje VW suniokojo šviesoforą, sutriko eismas

2025-08-28 18:06
2025-08-28 18:06

Ketvirtadienį kiek prieš 17 val. Vilniuje, Ukmergės ir Geležinio Vilko gatvių sankryžoje VW atsitrenkė į šviesoforo stulpą.

Vilniuje judrioje sankryžoje po avarijos nebeveikia šviesoforai (nuotr. TV3)
6

Stulpas lūžo, šioje sankryžoje išsijungė visi šviesoforai, per vakarinį piką visai sutriko eismas.

Į įvykio vietą aiškintis aplinkybių atsiųsti policijos pareigūnai. Paaiškėjo, kad vairuotojas buvo blaivus, vyresnio amžiaus vyras per avariją nenukentėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl ko jis atsitrenkė į stulpą, kol kas neaišku, gali būti, kad vairuoti vyras sėdo pervargęs. Policija greičiausiai nepradės tyrimo, bus pildoma deklaracija dėl suniokoto šviesoforo.

Į įvykio vietą skubiai iškviesti už šviesoforus atsakingos įmonės specialistai, o apdaužytas automobilis patrauktas iš sankryžos.

