Avarija Vilniuje: užsieniečio vairuojamas maršrutinis autobusas pakibo ant viaduko atitvaro

Avarija įvyko užsieniečiui autobuso vairuotojui įvažiavus nuo Tūkstantmečio gatvės: vairuotojas per staigiai užsuko vairą ir užvažiavo ant gelžbetoninio atitvaro prie šaligatvio.
Autobusas jau važiavo į parką, keleivių jame nebuvo. Vairuotojas Indijos pilietis buvo blaivus.
Tai antra avarija, į kurią šeštadienį pateko Vilniaus maršrutinio autobuso vairuotojas – užsienietis. Ryte Žalgirio, Tuskulėnų ir Rinktinės gatvių sankryžoje susidūrė 34-o maršruto autobusas ir „Toyota Prius“. Autobusą vairavo užsienietis vairuotojas. Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, abu tvirtino važiavę degant žaliai. Per avariją buvo suniokotas ir šviesoforas, dėl to sankryžoje išsijungė visi šviesoforai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!