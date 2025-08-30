Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: užsieniečio vairuojamas maršrutinis autobusas pakibo ant viaduko atitvaro

2025-08-30 21:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 21:50

Šeštadienį vakare Vilniuje neįprasta avarija įvyko Dariaus ir Girėno gatvėje: ant viaduko virš Tūkstantmečio gatvės užstrigo maršrutinis autobusas.

Vilniuje ant atitvaro pakibo užsieniečio vairuojamas autobusas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Šeštadienį vakare Vilniuje neįprasta avarija įvyko Dariaus ir Girėno gatvėje: ant viaduko virš Tūkstantmečio gatvės užstrigo maršrutinis autobusas.

3

Avarija įvyko užsieniečiui autobuso vairuotojui įvažiavus nuo Tūkstantmečio gatvės: vairuotojas per staigiai užsuko vairą ir užvažiavo ant gelžbetoninio atitvaro prie šaligatvio.

Autobusas jau važiavo į parką, keleivių jame nebuvo. Vairuotojas Indijos pilietis buvo blaivus. 

Vilniuje ant atitvaro pakibo užsieniečio vairuojamas autobusas
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje ant atitvaro pakibo užsieniečio vairuojamas autobusas

Tai antra avarija, į kurią šeštadienį pateko Vilniaus maršrutinio autobuso vairuotojas – užsienietis. Ryte Žalgirio, Tuskulėnų ir Rinktinės gatvių sankryžoje susidūrė 34-o maršruto autobusas ir „Toyota Prius“. Autobusą vairavo užsienietis vairuotojas. Vairuotojai nesutarė dėl kaltės, abu tvirtino važiavę degant žaliai. Per avariją buvo suniokotas ir šviesoforas, dėl to sankryžoje išsijungė visi šviesoforai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje judrioje sankryžoje po avarijos nebeveikia šviesoforai (nuotr. TV3)
Vilniuje judrioje sankryžoje VW suniokojo šviesoforą, sutriko eismas (7)
Avarija Oslo gatvėje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje važiuojančiam sunkvežimiui atsilenkė kabina, medikų pagalbos prireikė mažametei
Avarija ir spūstys Šeimyniškių g. FOTO (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje dėl avarijos susidarė spūstys
Avarija ant viaduko Tūkstantmečio gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje ant viaduko susidūrė vilkikas ir moters vairuojamas lengvasis automobilis (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

