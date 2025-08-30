Aiškėja daugiau apie skaudžią avariją Ignalinos rajone: vairuotojas galėjo prarasti sąmonę

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Gelbėtojams teko nukirpti štai šio automobilio stogą, jie išlaisvino maždaug 66-erių metų vyriškį, jis buvo be sąmonės. Labai sunkios būklės vyras išvežtas į ligoninę Vilniuje.
Kol kas neaišku, dėl kokių priežasčių vyras nesuvaldė mašinos. Iš avarijos vietoje likusių žymių matyti, kad nuo Ignalinos pusės važiavęs automobilis kirto priešpriešinę, važiavo grioviu kairėje kelio pusėje ne mažiau šimto metrų ir galiausiai nuo stataus šlaito įskriejo į mišką. Gali būti, kad vairuotojas prarado sąmonę važiuodamas sutrikus sveikatai.
Labai pasisekė, kad kitų transporto priemonių „Audi“ nekliudė.
Techninės pagalbos tarnybai teko pavargti, kol pavyko automobilį ištraukti iš griovio. Tyrėjai darbą baigė tik vakarop, apie 19-ą valandą kelias buvo atlaisvintas.
Susidūrus dviem automobiliams nukentėjo 5 žmonės
O štai dėl kokios avarijos Vilniaus rajone, Nemenčinės plente, sukelti gelbėtojai. Po vidurdienio važiuojant į Nemenčinės pusę, jau beveik prie pat šio miestelio susidūrė du lengvieji automobiliai, abu atsidūrė griovyje. Pranešta apie prispaustus žmones, pranešėjai sakė, kad per susidūrimą galėjo nukentėti penki žmonės. Atvažiavę gelbėtojai iš „Mini Cooper“ ištraukė moterį, automobilio karpyti neprireikė, moteris nebuvo prispausta, tik negalėjo pati išlipti.
Pirminiais duomenimis, „Mini Cooper“ vairuotoja galėjo sustoti šalikelėje, tada ir įvyko avarija.
Vairuotojai buvo blaivūs. Į judriame plente sustojusį automobilį atsitrenkė 40-metis „Audi“ vairuotojas, vyras sako nepamatęs stovinčio automobilio, važiavo su vaiku, gali būti, kad akimirkai nukreipė dėmesį nuo kelio, pažiūrėjo į vaiką.
„Truputėlį, su vaiku, nusisukau ar ką. – Pas jus vaikas mašinoje buvo? – Taip. – Kaip jam? – Viskas gerai, prisisegęs buvo, sveikas, išsigando truputėlį.“
Į ligoninę išvežta tik 59-erių metų „Mini Cooper“ vairuotoja, policija praneša, kad moteris sunkiau nenukentėjo, ji išleista gydytis namie.
Šeštadienį ryte – ginčas, kuris vairuotojas teisus
O štai kokia avarija anksti ryte įvyko Vilniuje, judrioje Tuskulėnų, Žalgirio ir Rinktinės gatvių sankryžoje. Judri sankryža užtverta jau kelias valandas, neveikia ir šviesoforai, nes per avariją suniokotas vienas šviesoforas.
Žmonės per rytinę avariją nenukentėjo, policijos pareigūnai iškviesti, nes vairuotojai nesutarė dėl kaltės. Abu vairuotojai buvo blaivūs, jie abu tikino, kad važiavo degant žaliam šviesoforo signalui. Per avariją gan smarkiai apgadintas ir autobusas, ir lengvasis automobilis „Toyota Prius“.
Pastarasis sudaužytas labiausiai – po smūgio į autobusą jis dar trenkėsi į šviesoforo stulpą perėjos saugumo salelėje. Po smūgio į šviesoforą sankryžoje išsijungė visi šviesoforai.
