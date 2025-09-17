Reido metu nuo pareigūnų spruko neblaivus 20-metis: skrydį Vilniuje 120 km/h baigė su antrankiais

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Vilniaus Ozo gatvėje Kelių policijos valdybos pareigūnai sustabdė „Audi“ markės automobilį. Automobilį vairavęs 20-metis surakintas antrankiais. Jaunuolį su „Audi“ pareigūnams teko vytis – jis nesustojo stabdomas prie „Akropolio“. Artėdamas prie reido vietos ir pastebėjęs policiją, „Audi“ vairuotojas ėmė didinti greitį,
20-metis su „Audi“ pro policijos pareigūnus praskriejo maždaug 120 kilometrų per valandą greičiu, vos nepartrenkė vieno policijos pareigūno, gaudynės tęsėsi apie porą kilometrų.
Už prekybos centro „Ozas“ bėglį pareigūnams pavyko užspeisti ir sustabdyti. Ištraukiamas iš automobilio jis dar bandė ištrūkti ir priešintis, todėl ir buvo surakintas antrankiais.
Bėglys abiem bandymais įpūtė kiek daugiau nei 2 promiles – tai vidutinis girtumas, už tokį girtumą gresia baudžiamoji byla. Bėglys nuolat keikiasi, įžeidinėja pareigūnus ir kai pareigūnai jau pasodintam į tarnybinio automobilio sulaikymo kamerą bando atlaisvinti rankas jaunuoliui.
Paaiškėjo, kad vaikinas jau praradęs teisę vairuoti, nes buvo anksčiau įkliuvęs girtas prie vairo.
Vien iki gaudynių Policijos departamento pareigūnai buvo sučiupę 7 girtus vairuotojus, reidas tęsėsi ir po gaudynių, veikiausiai respublikinio padalinio policijai jų įkliuvo dar daugiau. O štai Vilniaus apskrities kelių policija per reidą sučiupo šešis girtus vairuotojus, visiems nustatytas lengvas girtumas.
