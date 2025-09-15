Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Varėnos rajone: po dviejų automobilių susidūrimo žuvo moteris

2025-09-15 08:06 / šaltinis: BNS
2025-09-15 08:06

Nelaimė Varėnos rajone – po dviejų automobilių susidūrimo žuvo moteris, pirmadienį pranešė policija.

Policija. BNS Foto

Nelaimė Varėnos rajone – po dviejų automobilių susidūrimo žuvo moteris, pirmadienį pranešė policija.

0

Pasak jos, sekmadienį apie 22.37 val. kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 59-ame kilometre automobilis „Audi A2“, vairuojamas vyro, gimusio 1994 metais, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Volvo S90“, vairuojamu vyro, gimusio 1966 metais.

Per eismo įvykį žuvo automobiliu „Audi A2“ važiavusi moteris, gimusi 1992-aisiais.

Taip pat nukentėjo minėto automobilio vairuotojas ir kartu važiavę vyras, gimęs 1988 metais, vyras, gimęs 1966 metais, bei automobilio „Volvo S90“ vairuotojas ir kartu važiavusi moteris, gimusi 1967 metais, kurie dėl įvairių kūno sužalojimų pristatyti į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

