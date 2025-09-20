Vilniaus centre įkliuvo girtų vairuotojų: sėdo ir prie BMW vairo, lėkė ir paspirtuku

Vienas jaunas vyras vairavo BMW – automobilis gali būti konfiskuotas, nes paaiškėjo, kad jis prarado teisę vairuoti dar anksčiau, naktį girtas sėdo prie vairo neturėdamas teisės vairuoti.
Kiek prieš vidurnaktį policija pradėjo tikrinti automobilius V. Kudirkos gatvėje. Policija stabdė visus abiem kryptimis važiuojančius automobilius. Sustabdžius kylantį į Tauro kalną BMW paaiškėjo, kad vairuotojas veikiausiai vartojo alkoholio – suveikė momentinis alkoholio matuoklis. Patikrinus vairuotoją promiles rodančiu alkoholio matuokliu nustatytas lengvas girtumas.
Pirmu bandymu alkoholio matuoklis parodė 1,16 prom. Antru bandymu jis įpūtė dar daugiau – 1,31 prom.
Už lengvą girtumą gali būti skirta maždaug 1 tūkst. eurų bauda, dažniausiai metams ar net ilgesniam laikui atimama teisė vairuoti. Tačiau paaiškėjo, kad teisę vairuoti jis jau praradęs už greičio viršijimą. Nustačius net lengvą girtumą, jei vairuotojas neturi teisės vairuoti, gresia automobilio konfiskavimas. Jo vairuotas BMW išgabentas į policijos saugomų automobilių aikštelę.
Penktadienį pavakare ir naktį policijai įkliuvo dar trys girti vairuotojai ir girtas paspirtukininkas.
Vilniaus rajone, Galinės kaime, apie 16.30 val. vienas po kito įkliuvo trys girti vairuotojai. 69-erių metų „Peugeot“ vairuotojas įpūtė 1 prom. 39-erių metų „Volvo“ vairuotojas įpūtė 0,46 prom. O štai 34-erių metų „Audi“ vairuotojas pirmu bandymu įpūtė 1,63 prom., o antru – 1,43 prom. Antras bandymas vairuotoją išgelbėjo nuo baudžiamosios bylos.
V. Kudirkos gatvėje apie vidurnaktį sustabdytas paspirtukininkas įpūtė 1,23 prom.
Naktį įkliuvo nemažai blaivių, bet teisės vairuoti neturinčių pažeidėjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!