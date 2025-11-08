 
TV3 naujienos > Žmonės

Kiek kainuoja apsilankyti serialo „Squid Game“ filmavimo vietose?

2025-11-08 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 10:00

Kiekvienas šeštadienis su TV3 žiniasklaidos grupe ir žaidimu „Kas po kiek?“ kviečia įdomiausių kainų spėlionėms. O šįkart žaidime ne tik prisiminsime populiarųjį serialą „Squid game“, bet ir bandysime sužinoti, kiek žmonės pakloja už populiarius, tačiau ne kiekvieno akiai patrauklius batus!

TV3 žiniasklaidos grupės žaidimas „Kas po kiek?“ (Nuotr. stop kadras)

Kiekvienas šeštadienis su TV3 žiniasklaidos grupe ir žaidimu „Kas po kiek?“ kviečia įdomiausių kainų spėlionėms. O šįkart žaidime ne tik prisiminsime populiarųjį serialą „Squid game“, bet ir bandysime sužinoti, kiek žmonės pakloja už populiarius, tačiau ne kiekvieno akiai patrauklius batus!

0

 

Šio vakaro žaidime antrakursis teisės studentas Arijus į studiją atvyks su draugais. Tauras studijuoja globalią rinkodarą, o Martynas – teisę.

Kitoje pusėje komandos kapitonas bus Jevgenijus. Branduolinės fizikos mokslų daktaras, programuotojas ir kompiuterinių žaidimų fanas atvyks su draugais – studentais Austėja ir Tadu.

Kainų spėlionės prasidės nuo rudeniškos trintos moliūgų sriubos savikainos. Komandoms ne tik teks atspėti, kokie ingredientai sudaro šį patiekalą, bet ir kiek jis galėtų kainuoti.

„Mes manome, kad dėsime grietinėlės“, – sakys vienos komandos kapitonas Arijus, tačiau ar bus teisus?

Vėliau dalyvių lauks ir kur kas egzotiškesni klausimai. Jiems reikės atspėti, kiek kainuoja pasienio su Šiaurės Korėja bei serialo „Squid Game“ filmavimo vietų lankymas. Vedėjas Mindaugas Stasiulis sufleruos, kad viena šių pramogų kainuos 82 eurų.

„Viskas skamba realistiškai, bet filmavimo vieta turėtų kainuoti brangiau....“ – sakys Arijus ir, pasirodo, bus teisus!

Žaidimo dalyviai taip pat sulauks klausimo ir iš mados pasaulio. „Vyručiai, klausimas jums – kiek galėtų kainuoti šie mėnulio batai?“ – klaus M. Stasiulis.

„Jei batai mėnulio, tai ir suma gali būti kosminė“, – juoksis dalyvis Martynas, o jo draugai pritars, kad, būdami studentais, jie didelės sumos tokiems batams tikrai neskirtų!

O kokia iš tiesų yra šių batų savikaina ir kuri komanda nugalės, pamatysite jau šį šeštadienio vakarą.

Šį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.

„Kas po kiek?“ – šeštadieniais, 17.30 val. per TV3!

