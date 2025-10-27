Įspūdingą sumą loterijoje laimėjusi šeima šokiravo visą giminę: to, ką padarė, nesitikėjo niekas

Galiausiai, pavargę nuo spaudimo, pora nusprendė pabėgti ir pasislėpti nuo visų, rašoma mirror.co.uk.
Loterijos svajonė, virtusi našta
Apie poros patirtį socialiniame tinkle „Reddit“ pasakojo buvęs jų vaikų mokyklos draugas. Jis atskleidė, kad šeima iš pradžių buvo be galo laiminga – atrodė, jog gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę.
„Vieno iš mano klasiokų tėvai laimėjo ir visiems apie tai pasiskelbė. Jie įsigijo naują namą, naują automobilį, naujus žaislus, prabangius drabužius“, – prisiminė jis.
Tačiau netrukus džiaugsmas virto įtampa.
„Didžiausia jų klaida buvo ta, kad jie visiems pasiskelbė apie laimėjimą. Staiga draugai ir šeimos nariai ėmė nuolat belstis į jų duris, o išmaldos buvo prašomos bet kuriuo paros metu. Kiti žmonės elgėsi gana bjauriai, nes jie nedalijo pinigų kiekvienam“, – pasakojo jis.
Daug mėnesių pora kentė nenutrūkstamus prašymus ir reikalavimus. Spaudimas buvo toks didelis, kad galiausiai jie nusprendė dingti iš visų akiračio.
„Jie galiausiai išsikraustė šešiems mėnesiams, kad pailsėtų nuo visko, ir niekam nepasakojo, kur išvyko“, – rašė vaikų mokyklos draugas.
Kai jie sugrįžo, paaiškėjo, kad laimėjimas paliko gilias žaizdas – sugriuvo ne tik santykiai su draugais, bet ir su šeima.
„Jie norėtų grįžti prie gyvenimo, kurį gyveno prieš laimėdami“, – atskleidė jis.
Pinigai keičia žmones – ne visada į gerąją pusę
Po šios istorijos „Reddit“ vartotojai ėmė aktyviai dalintis savo mintimis. Vieni teigė, kad jų vietoje elgtųsi taip pat – pasitrauktų nuo visų, kiti pripažino, kad pinigai atskleidžia tikrąją žmonių prigimtį.
Vienas vartotojas rašė: „Jei kada nors laimėčiau daug pinigų, pasiimčiau savo brolį, dukrą ir žmoną, išsikraustyčiau toli ir daugiau nebendraučiau su savo giminaičiais – jie jau ir taip ištroškę pinigų.“
Kitas sarkastiškai svarstė: „Nežinau... tai yra tokia „gyvenimą griaunanti“ situacija, su kuria norėčiau susidurti. Man taip atsibodo būti neturtingu“.
Vis dėlto daugelis sutiko – svarbiausia būtų slėpti tikrą laimėjimo sumą.
„Tikriausiai meluočiau ir sakyčiau, kad laimėjau mažiau, nei iš tikrųjų turėčiau, nes žmonės išprotėja, kai kalbama apie pinigus“, – rašė vienas komentatorius.
Istorija tapo dar vienu įrodymu, kad laimėti milijonus nereiškia laimėti laimės. Anoniminiai komentatoriai pastebėjo, kad dažnai loterijos laimėtojai per trumpą laiką praranda draugus, artimuosius ir net vidinę ramybę.
„Keista, kiek daug žmonių negali susilaikyti nepasakoję visiems, kad laimėjo daug pinigų, o naudos iš to beveik nėra“, – pridūrė vienas „Reddit“ vartotojas.
Pora, laimėjusi milijonus, šiandien tikina – jei galėtų, viską atiduotų vien už galimybę gyventi taip, kaip gyveno iki laimėjimo: paprastai, tyliai ir be nuolatinių prašymų dalintis savo sėkme.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!