3 Zodiako ženklams lapkritis atneš turtus: pasitikrinkite, ar tai jūs

Lapkričio mėnuo bus kupinas energijos, kuri skatina atkreipti dėmesį į visas galimas galimybes, rašoma yourtango.com.
Tad trims Zodiako ženklams rekomenduojama vietoje to, kad sutelktų dėmesį į neigiamus dalykus, ieškoti, kaip finansiniai reikalai gali veikti jūsų naudai.
1. Skorpionas
Būkite aiškūs dėl savo prioritetų ir to, ko esate vertas. Kai Marsas antradienį, lapkričio 4 d., pereis į Šaulio ženklą, tai paskatins siekti geresnės finansinės padėties.
Marsas didins motyvaciją ir suteiks kryptį, o būdamas Šaulio ženkle reikš atvirumą naujiems būdams užsidirbti pinigų. Šaulys yra ženklas, kuris deda visas pastangas, kad galėtų išbandyti naujus dalykus.
Investuokite energiją į didesnio atlygio siekimą ar pomėgį, kuris gali duoti finansinės naudos. Atkreipkite dėmesį į ženklus ir būkite pasiruošę pasinaudoti proga.
2. Svarstyklės
Geri dalykai ateina tiems, kurie moka laukti. Nors atrodė, kad ilgai laukėte, kol jūsų pastangos atsipirks, tas laikas ateis, kai Venera ketvirtadienį, lapkričio 6 d., pereis į Skorpiono ženklą.
Venera yra turto ir sėkmės planeta ir dabar – metas, kai galite pasijusti turtingais bei sulaukti netikėtų finansinių dovanų ar premijų. Jūs įdėjote daug darbo ir nusipelnėte atlygio, net jei jis atėjo vėliau nei tikėtasi.
Venera liks Skorpiono ženkle iki lapkričio 30 d., todėl tai palankus laikas pritraukti didesnį turtą. Ji ne tik padės uždirbti, bet ir keis energiją, padėdama atsikratyti negatyvios mąstysenos.
Jei išliksite sąmoningi, prisiminsite, ko nusipelnėte, ir sutelksite dėmesį į gausos energiją – šis laikotarpis atneš ilgai lauktų rezultatų.
3. Jautis
Uranas, pokyčių planeta, pirmą kartą įžengė į Jautį 2018 m. Jaučio ženklas valdo turtą ir savivertę, todėl nuo to laiko galėjote patirti greitų ir netikėtų pokyčių.
Šis laikotarpis mokė nepasikliauti kitais, o kurti finansinį stabilumą savo jėgomis. Nors kai kurie etapai buvo sunkūs, viskas vyko tam, kad galėtum sukurti tikrą nepriklausomybės ir saugumo jausmą.
Vasarą Uranas trumpam perėjo į Dvynius, tačiau lapkričio 7 d., jis grįš į Jautį ir ten liks iki 2026 m. balandžio 26 d. Šis paskutinis Urano ciklas Jaučio ženkle – labai svarbus metas jūsų finansinei nepriklausomybei.
Tikėkitės, kad šiuo laikotarpiu sulauksite atlygio už pastangas nuo 2018-ųjų. Toliau kurkite stabilumą ir būkite lankstūs, kad galėtumėte pasinaudoti naujomis galimybėmis, kai jos pasitaikys.