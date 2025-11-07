 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„GTA VI“ gerbėjams – dar vienas smūgis: laukiamiausias žaidimas vėl atidėtas

2025-11-07 10:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 10:41

Visame pasaulyje itin laukiamo žaidimo „Grand Theft Auto VI“ (GTA VI) išleidimas ir vėl buvo atidėtas – jau antrą kartą – šįkart iki 2026 m. lapkričio 19 d., pranešė „Rockstar Games“, rašo BBC.

GTA VI (nuotr. Telegram)

Visame pasaulyje itin laukiamo žaidimo „Grand Theft Auto VI“ (GTA VI) išleidimas ir vėl buvo atidėtas – jau antrą kartą – šįkart iki 2026 m. lapkričio 19 d., pranešė „Rockstar Games“, rašo BBC.

REKLAMA
0

Anksčiau buvo skelbta, kad GTA VI žaidimų entuziastams bus pasiekiamas 2026 m. gegužę. Pagal pirminį planą, žaidimas turėjo pasirodyti dar šių metų rugsėjį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį paskelbtame pranešime „Rockstar Games“ teigė, kad reikia papildomų mėnesių, kad žaidimas būtų užbaigtas taip, kaip gerbėjai „tikisi ir nusipelno“.

REKLAMA
REKLAMA

Naujausias serijos žaidimas „GTA 5“ buvo išleistas dar 2013 m. ir yra antras pagal pardavimus žaidimas per visą istoriją.

REKLAMA

Savo pareiškime „Rockstar Games“ sakė, kad „atsiprašo už papildomą laukimo laiką“ ir padėkojo gerbėjams už kantrybę.

Ji sakė, kad yra „neįtikėtinai susijaudinusi“, kad žaidėjai galės patirti žaidimo aplinką Leonidoje – fiktyvioje JAV valstijoje, pagrįstoje Florida – ir šiuolaikinę Majamio įkvėptą Vice City versiją.

BBC pabrėžia, kad „Rockstar Games“ yra žinoma dėl žaidimų išleidimo vėlavimo ir perfekcionizmo. Pavyzdžiui, „Red Dead Redemption 2“ žaidimo išleidimas buvo atidėtas maždaug metams nuo pradinės išleidimo datos.

Kai „GTA 6“ pagaliau pasirodys, jis tikriausiai bus vienas iš brangiausių kada nors sukurtų vaizdo žaidimų, bet taip pat tikimasi, kad jis pagerins pardavimo rekordus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų