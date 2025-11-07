„GTA VI“ gerbėjams – dar vienas smūgis: laukiamiausias žaidimas vėl atidėtas

Anksčiau buvo skelbta, kad GTA VI žaidimų entuziastams bus pasiekiamas 2026 m. gegužę. Pagal pirminį planą, žaidimas turėjo pasirodyti dar šių metų rugsėjį.
Ketvirtadienį paskelbtame pranešime „Rockstar Games“ teigė, kad reikia papildomų mėnesių, kad žaidimas būtų užbaigtas taip, kaip gerbėjai „tikisi ir nusipelno“.
Naujausias serijos žaidimas „GTA 5“ buvo išleistas dar 2013 m. ir yra antras pagal pardavimus žaidimas per visą istoriją.
Savo pareiškime „Rockstar Games“ sakė, kad „atsiprašo už papildomą laukimo laiką“ ir padėkojo gerbėjams už kantrybę.
Ji sakė, kad yra „neįtikėtinai susijaudinusi“, kad žaidėjai galės patirti žaidimo aplinką Leonidoje – fiktyvioje JAV valstijoje, pagrįstoje Florida – ir šiuolaikinę Majamio įkvėptą Vice City versiją.
BBC pabrėžia, kad „Rockstar Games“ yra žinoma dėl žaidimų išleidimo vėlavimo ir perfekcionizmo. Pavyzdžiui, „Red Dead Redemption 2“ žaidimo išleidimas buvo atidėtas maždaug metams nuo pradinės išleidimo datos.
Kai „GTA 6“ pagaliau pasirodys, jis tikriausiai bus vienas iš brangiausių kada nors sukurtų vaizdo žaidimų, bet taip pat tikimasi, kad jis pagerins pardavimo rekordus.
