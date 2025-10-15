„Comic Con Baltics 2026“ grįžta su įspūdingu svečiu – garsiu „Marvel“ aktoriumi

2025 metais naujos kartos pramogų festivalis užėmė per 33 600 kv.m. plotą ir sulaukė daugiau nei 35 000 lankytojų. Šie skaičiai įrodo, kad „Comic Con Baltics“ tapo neatsiejama regiono kultūrinio gyvenimo dalimi.
Pirmasis 2026 metų festivalio svečias – Benjamin Byron Davis
„Comic Con Baltics“ komanda skelbia pirmąjį 2026 metų svečią, kuris neabejotinai privers aiktelėti tūkstančius populiariosios kultūros gerbėjų. Tai žmogus, kurio balsas ir judesiai įkvėpė gyvybę vienam įsimintiniausių ir kompleksiškiausių personažų, charizmatiškajam gaujos lyderiui Dutch van der Linde iš „Rockstar Games“ serijos „Red Dead Redemption“ ir „Red Dead Redemption 2“.
Dutch van der Linde tai vienas sudėtingiausių šiuolaikinės populiariosios kultūros antiherojų. Jis ne tik piktadarys, jis tragiška figūra, kurios idealizmas, charizma ir iškalba susiduria su žiauria realybe, paranoja galiausiai vedančia į pražūtį. Dutch personažas daugeliui žaidėjų buvo didžiulė mįslė: išsilavinęs, apsiskaitęs filosofas, cituojantis Millerį ir svajojantis apie utopinę laisvę, tačiau tuo pat metu – negailestingas nusikaltėlis.
Tai manipuliatorius ir hipokritas, reikalavęs absoliučios ištikimybės, bet tuo pačiu metu išduodantis tuos, kuriuos vadino savo vaikais. Šis vidinis konfliktas tarp idealisto ir tirono pavertė jį vienu įsimintiniausiu personažu kompiuterinių žaidimų istorijoje.
Už laukinių vakarų ribų: universalus aktorius
Benjamin Byron Davis kelionė kuriant Dutch van der Linde yra verta atskiro pasakojimo. Tai nebuvo trumpalaikis projektas – aktorius šiam vaidmeniui paskyrė penkerius savo gyvenimo metus. Šis ilgas ir sudėtingas procesas apėmė ne tik nuolatines keliones tarp Niujorko ir Los Andželo, bet ir daugiau nei 2000 puslapių scenarijaus įsiminimą bei valandų valandas praleistas vilkint specialų judesių fiksavimo kostiumą.
Nors Dutch van der Linde vaidmuo neabejotinai yra Benjamin Byron Davis karjeros viršūnė, jo talentas ir universalumas atsiskleidžia kur kas plačiau. Aktoriaus karjera apima daugybę žinomų projektų, todėl Davis galinti papasakoti daugybę istorijų skirtingų franšizių gerbėjams.
Benjamin Byron Davis yra puikiai pažįstamas ir didžiausių kino visatų gerbėjams. „Marvel“ kino visatoje jis pasirodė kaip agentas Burleigh filme „Ant–Man and the Wasp“ (liet. „Skruzdėliukas ir Vapsva“) ir atliko vaidmenį trečiojoje „Guardians of the Galaxy“ (liet. „Galaktikos sergėtojai“) dalyje.
Jo bendradarbiavimas su režisieriumi Jamesu Gunnu tęsiasi ir DC visatoje kur jis įgarsina piktadarį Rupertą Thorne'ą būsimame animaciniame seriale „Creature Commandos“. Be to, Davis pasirodė ir kompiuterinio žaidimo „Borderlands“ kino adaptacijoje, kur jis vaidina ginklų prekeivį Marcusą Kincaidą kartu su tokiomis žvaigždėmis kaip Cate Blanchett ir Jack Black.
Susitikimas su Benjamin Byron Davis, ko tikėtis?
„Comic Con Baltics 2026“ lankytojams suteiks puikią galimybę ne tik pamatyti, bet ir tiesiogiai bendrauti su aktoriumi, įkūnijusiu Dutch van der Linde. Kaip ir kasmet, renginio programa bus kupina įvairių veiklų, skirtų maksimaliai priartinti gerbėjus prie jų herojų.
Dalyviai galės dalyvauti specialiose klausimų ir atsakymų (Q&A) sesijose, kurių metu Benjamin Byron Davis dalinsis savo patirtimi kuriant Dutch personažą, pasakos negirdėtas istorijas iš filmavimo aikštelės ir atsakys į labiausiai intriguojančius gerbėjų klausimus. Tai bus unikali proga išgirsti apie kūrybinį procesą iš paties aktoriaus lūpų.
Be to, lankytojai turės galimybę įsiamžinti su aktoriumi profesionaliose fotosesijose ir gauti jo autografą ant pasirinkto daikto, žaidimų kopijos, plakato ar bet kokio kito jiems brangaus suvenyro. Šios akimirkos neabejotinai taps neįkainojamais prisiminimais kiekvienam „Red Dead Redemption“ serijos gerbėjui.
„Comic Con Baltics 2026“
„Comic Con Baltics 2026“ – jau aštuntus metus organizuojamas naujosios kartos pramogų festivalis, kasmet į Vilnių pakviečiantis kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius. Gegužės 22–24 dienomis lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniais spėjusius tapti vaizdo žaidimus bei kartu juos žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais „Baltics Gaming Expo“ erdvėje.
„Meet Lithuanian Film Industry“ programa žada susitikimus su Lietuvos kino kūrėjais ir naujausių filmų pristatymus. Taip pat festivalio metu įvyks jau tradicija tapęs tarptautinis Cosplay konkursas bei K-Pop šokių konkursas. Jauniausiems festivalio dalyviams bus įrengta atskira „Šeimų erdvė“. Bilietus galite įsigyti oficialioje Comic Con Baltics renginio svetainėje. Juk kaip sakytų pats Dutch van der Linde – reikia turėti planą!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!