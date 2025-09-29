Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Investuotojų konsorciumas už 55 mlrd. dolerių išpirks vaizdo žaidimų kūrėją „Electronic Arts“

2025-09-29 17:33 / šaltinis: BNS
2025-09-29 17:33

Vaizdo žaidimų kūrėja „Electronic Arts“ (EA) pirmadienį paskelbė, kad ją už 55 mlrd. dolerių (47,12 mlrd. eurų) grynaisiais įsigis Saudo Arabijos valstybės turto fondo „Public Investment Fund“ (PIF) vadovaujamas konsorciumas.

„Electronic Arts“ (EA) (AP Photo nuotr.)

Vaizdo žaidimų kūrėja „Electronic Arts" (EA) pirmadienį paskelbė, kad ją už 55 mlrd. dolerių (47,12 mlrd. eurų) grynaisiais įsigis Saudo Arabijos valstybės turto fondo „Public Investment Fund" (PIF) vadovaujamas konsorciumas.

0

EA teigimu, tai bus didžiausias istorijoje privataus kapitalo išpirkimas grynaisiais pinigais.

Į konsorciumą taip pat įeina JAV investicinės įmonės „Silver Lake“ ir Majamyje įsikūrusi „Affinity Partners“, kurią įkūrė buvęs Baltųjų rūmų patarėjas ir prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.

Bendra sandorio vertė viršija 32 mlrd. dolerių (27,42 mlrd. eurų) kainą, sumokėtą 2007 metais už Teksaso elektros tiekėjos TXU įsigijimą.

Jei sandoris bus užbaigtas, kaip tikimasi, vaizdo žaidimų, tokių kaip „Madden NFL“, „Battlefield“ ir „The Sims“, kūrėja EA baigs 36 metus trukusią istoriją kaip biržinės bendrovės.

Nuo 2013 metų EA vadovauja generalinis direktorius Andrew Wilsonas.

