Nauja išmoka Lietuvoje, apie kurią žino ne visi: už kiekvieną vaiką – 364 eurai

Tad naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek Lietuvoje kainuoja samdytis auklę, kaip jų darbas su vaikais atrodo iš vidaus ir su kokiais iššūkiais susiduria tiek pačios auklės, tiek jas samdantys tėvai.
Aukles samdantys tėvai pasidalijo patirtimis
Socialiniuose tinkluose tėvai neslepia, kad visi iš pradžių bijo palikti kūdikį su svetimu žmogumi.
„Juk net šeimos narys – močiutė ar sesuo – gali padaryti kažką ne taip. Visą laiką, būdamas atskirai, jaudiniesi“, – rašė vilnietė Gerda.
Tuo metu Jonė iš Kauno atkreipė dėmesį, kad nepasitikėti svetimu žmogumi yra visiškai natūralu:
„Pirmos 2–3 savaitės su aukle būna itin įtemptos: tėvai stebi, klausinėja, skambinėja, kai kurie netgi įrašinėja. Būna išbandymo laikotarpis, kol pasiekiamas tas pasitikėjimas.“
Jai pritarė vilnietė Agota, kuri papasakojo, kad dabar net juokinga prisiminti, kaip auklei kartodavo tuos pačius dalykus šimtus kartų:
„Aš netgi surašydavau visą planelį išsamų, kaip, ką ir kada daryti, atspausdindavau. Kasdien pildydavau, nes vis ką nors prisimindavau. Bet vėliau viskas išsirutuliojo į nuostabius santykius – puiki auklė!“
Tėvai dalijosi, kad auklių samdymas skaudžiai kerta per kišenę, bet, jei auklė – gera, ji yra „verta kiekvieno cento“.
„Ne visada kaina reiškia kokybę, bet dažnu atveju į tą reikia atsižvelgti – gera auklė žino savo vertę“, – rašė klaipėdietė Eugenija.
Tėvai neslėpė, kad dažnai susiduria su problema nerasdami auklės vakarais, savaitgaliais ar kai vaikas suserga:
„Auklės dažnai ieško darbo visu etatu, o tėvams dažniau reikia auklių nenumatytiems atvejams, kelioms valandoms.“
Mamos nurodė, kad teko susidurti su auklėmis, kurios vaikus prižiūri „viena akimi“, bet neužsiiminėja, nemoka spręsti kylančių barnių, pradeda ant vaikų šaukti.
„Svarbu, kad auklė gilintųsi į vaiko interesus, su juo užsiimtų, prisitaikytų prie šeimos įpročių, laikytųsi tėvų nustatytų taisyklių, o ne taikytų savo.
O radus gerą auklę atsiranda kita problema – ji tampa šeimos nare, vaikai labai stipriai prie jos prisiriša. Todėl, kai reikia atsisveikinti, būna labai labai skaudu pačiam vaikui“, – vardijo kaunietė Agnė.
Vaikų auklių kainos Lietuvoje
Platformos „Yoopies Lietuva“ įkūrėja Kamilė Dalšėdaitė nurodė, kad 2025 m. auklių valandinis įkainis Lietuvoje svyruoja maždaug nuo 5,2 iki 15 eurų, vidutiniškai – 8,7 euro už valandą.
Brangiausios auklės yra Vilniuje (9 eurai), Kaune (8,3 euro) ir Klaipėdoje (8,1 euro).
K. Dalšėdaitė vardijo, kad daugiausia dėmesio susilaukia tos auklės, kurios turi patirties su kūdikiais, turi pirmosios pagalbos žinių, daug gerų atsiliepimų ar rekomendacijų.
Taip pat tos, kurios turi vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, moka užsienio kalbų, gali dirbti lanksčiu grafiku, geba užsiimti su vaikais, juos edukuoti. Tad ir jų kaina būna atitinkamai didesnė.
Agentūros „Mama ir auklė“, aukles.lt įkūrėja, knygos „Kaip pasirinkti auklę“ autorė Ieva Augustinienė papildė, kad auklės sostinėje dirba už 8–15 eurų, bet yra ir tokių, kurios prašo ir 25 eurų už valandą.
I. Augustinienė nurodė, kad mažiausia jos matyta auklės kaina buvo Ariogalioje – 4 eurai už valandą. Kaune ir Alytuje pigiausios auklės prašė 5–6 eurų.
Pašnekovė pastebi, kad auklės, kurias „išgraibsto“, ir auklės kokybė dažnai nesutampa. Tėvai nesąmoningai linkę pasirinkti žmogų, kuris panašiausias į juos: amžius, išsilavinimas, išvaizda.
Tačiau ji pabrėžė, kad dažnai panašaus išsilavinimo ir patirties žmogus tikėsis uždirbti tiek pat daug, kiek tėvai, o ar tėvai pasiryžę auklei mokėti direktoriaus algą?
„Dėl to 30–40 m. moterų, dirbančių auklėmis, beveik nėra. O, jei yra už daug mažesnę kainą, kyla klausimas, ar tikrai čia viskas „švaru“?
Rinkoje labiausiai trūksta gerai vairuojančių, išsilavinusių ir skaniai gaminančių pagalbininkių namuose, todėl gali tekti luktelėti, kol tokia atsiras. Jų atlyginimai – iš tiesų geri, tad atlyginimų „žirklės“ tarp prastesnių ir geresnių yra labai didelės“, – komentavo I. Augustinienė.
Auklės paatviravo apie savo darbą
5 metus Kaune vien aukle dirbanti Giedrė pasakoja, kad darbas su vaikais – be galo smagus. Tačiau būna labai sunku atsisveikinti.
„Per tuos 5 metus esu susidėliojusi veiklas su vaikais. Iš pradžių būna pažintinis etapas – kas labiausiai patinka vaikui? Vieni būna labai imlūs skaičiams, kiti – raidėms, piešimui.
Vaikas niekada nebūna vienas: piešiam, žaidžiam, šokam, statom palapines, einame į lauką – viską darome kartu. Nesusidūriau, kad tėvų reikalavimai būtų labai griežti“, – pasakojo Giedrė.
Ji nurodė, kad ieško darbo 4 dienoms per savaitę, 6 val. per dieną už 8 eurus per valandą. Pašnekovė patikino, kad vaikui sergant ar prižiūrint daugiau vaikų kaina nesikeičia.
Tuo metu Panevėžyje aukle 5 metus dirbanti Brigita (vardas – pakeistas) nurodo, kad vaiko priežiūros kaina yra nuo 7 eurų už valandą, priklausomai nuo vaikų amžiaus ir skaičiaus.
Brigita pripažįsta, kad auklės darbas – tik papildomas, nes iš jo pragyventi neišeina: „Deja, bet dažniausiai tėvams reikia auklės būtent vaiko ligos metu, nes tuo metu jis negali lankyti darželio, o tėvai negali būti mėnesiais nedarbingume.
Bet aš sergančių vaikų stengiuosi neprižiūrėti. <...> Auginu pati mažamečius vaikus, todėl dažniausiai prižiūrint sergantį vaiką susergu pati, o tada serga ir mano vaikai.“
Auklių iššūkiai ir kaip tėvai stebi kameromis
Pasak Brigitos, didžiausi iššūkiai šiame darbe yra atsakomybė už svetimą vaiką.
„Iš vidaus šis darbas yra sunkus, nors daugumai atrodo labai paprastas. Vaikas pradžioje labai stipriai stengiasi išbandyti naują žmogų, priešintis pokyčiams, stebi, kokias ribas turi, kaip jas sugebi perteikti vaikui, ar rasi priėjimą prie vaiko.
Kiekvienas vaikas – atskira asmenybė, ieškai jam įdomių veiklų, žaislų, užimtumo. Vaikas yra pratęs prie tėvų sudarytų taisyklių, rutinos įpročių, o auklė turi kitokių, ir čia jau atsiranda sunkumas, kol vaikas įpranta, kol randamas bendras ryšys“, – atviravo panevėžietė.
Brigitai netgi teko susidurti su šeima, kuri turėjo kamerą miegamajame. Tačiau tėvai nurodė, kad tai – dėl vaiko saugumo, kai jis miega vienas: „Manęs tai netrikdo.
Jeigu tėvams yra ramiau savo namuose turėti kamerą ir kartais pažiūrėti, ką jų vaikas veikia su aukle, kodėl ne?“
Anot pašnekovės, dažniausiai tėvams rūpi auklės kaina ir atstumas. O tiek dirbant aukle, tiek ją samdant svarbiausia yra meilė vaikui – jei auklė sugeba nuoširdžiai mylėti svetimą vaiką kaip savo, tuomet viskas bus gerai.
Kompensacija tėvams, samdantiems aukles
Nuo 2025 m. Lietuvoje atsirado nauja vaiko priežiūros kompensacinė išmoka, šiemet siekianti 364 eurus už kiekvieną vaiką.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nurodo, kad į šią išmoką pretenduoti gali vienas iš tėvų, jei atitinka visas šias sąlygas:
- tėvai yra dirbantys (nebent turi negalią ar jiems yra nustatytas 0–25 proc. dalyvumo lygis);
- vaikas yra ikimokyklinio amžiaus ir nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželio);
- tėvai už atlyginimą samdo auklę, dirbančią Lietuvoje pagal individualios veiklos pažymą ar darbo sutartį.
Skiriant kompensaciją neatsižvelgiama, kiek kartų per mėnesį yra samdoma auklė ar kiek ji kainuoja. Norintys ją gauti turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti www.spis.lt, pateikti auklės samdymą įrodančius dokumentus.