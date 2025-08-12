Benediktas Vanagas išvyksta į „Hungarian Baja“: ar ten pavyks vėl iškovoti pergalę?

„Šios lenktynės yra 2025-ųjų metų plano dalis. Prieš kelias savaites dalyvaudami Ispanijoje patys sau metėme iššūkį ir išpildėme sportinį azartą. Tai bus jau trečioji kieto grunto ir slidžių posūkių prisotinta treniruotė. Toliau vyksta kalibravimasis su Aisvydu bei komanda. Nuo šio savaitgalio lenktynių priklausys mūsų pozicija Europos taurėje. Po jos galėsime aiškiau dėlioti strategiją ir prognozuoti, kokie bus tolimesni žingsniai“, – teigia Benediktas Vanagas.
„Hungarian Baja“ vėl vyks didžiausiame Centrinėje ir Rytų Europoje aktyviai veikiančiame kariniame poligone. Trasos ne tik leis išbandyti bolidų greičio ribas artilerijos išdegintuose takuose, bet ir suteiks aštrių pojūčių su siaurais bei staigiais vingiais. 2022-aisiais Benediktas Vanagas čia jau triumfavo kartu su tuometiniu šturmanu estu Kuldar Sikk.
Šiuo metu FIA Europos bajų taurės „Ultimate“ kategorijoje „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ ekipažas užima trečiąją vietą. Pasak B. Vanago, po Vengrijos etapo komanda galės aiškiau planuoti savo ateitį.
„Kai dalyvauji Dakare, pirmąją lenktynių pusę nieko nestrateguoji – turi būti greitas ir daryti kuo mažiau klaidų. Daugmaž nuo Dakaro vidurio išryškėja artimiausi varžovai. Taip ir dabar, po šio savaitgalio matysime aiškesnį paveikslą, koks bus tolimesnis šio sezono sportinis planas.“
Gausus būrys sportininkų vėl susirinks Várpalotoje – autentiškame istoriniame Vengrijos miestelyje. FIA Europos bajų taurės etape, be B. Vanago, startuos ir kiti Dakaro veteranai: Miroslavas Zapletalas, Pálas Lónyai, Tomasas Ourednicekas, Magdalena Zajac ir kiti.
Iškilmingoje starto ceremonijoje prie istorinės Thury pilies laukiama apie 50 lenktyninių ekipažų. Dalyvių sąraše – 13 „Ultimate“ klasės automobilių, 8 „Challenger“, 10 SSV, 2 sunkvežimiai bei kitų klasių technika.
