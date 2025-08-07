Pateikė ieškinį 13 gamintojų: kaltina aplaidumu, dėl kurio buvo pavogti tūkstančiai automobilių

Ieškinį inicijavo Monrealio gyventojas André Lacroix, kurio 2018 m. įsigytas „Toyota Highlander“ buvo pavogtas 2022 m., nors automobilis buvo užrakintas.
Jis teigia, kad nei naudotojo vadove, nei gamintojo komunikacijoje nebuvo jokio įspėjimo apie galimą saugumo spragą.
A. Lacroix dabar siekia atstovauti daugiau nei 10 tūkst. žmonių, kurių automobiliai buvo pavogti nuo 2021 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 2 d.
Pasak ieškovų, gamintojai metų metus pardavinėjo automobilius, kurių beraktės sistemos buvo pažeidžiamos, tačiau nesiėmė veiksmų nei joms patobulinti, nei klientams įspėti apie galimas rizikas. Be to, nurodoma, kad kai kurių modelių diagnostikos jungtys leido neteisėtai užvesti automobilį po fizinio įsilaužimo.
Kolektyviniu ieškiniu siekiama ne tik kompensacijų – po 1500 Kanados dolerių (apie 1000 eurų) kiekvienam nukentėjusiajam – bet ir oficialaus šių modelių atšaukimo bei saugumo sistemų atnaujinimo. Teismas jau pritarė ieškinio nagrinėjimui, o gamintojai turi 30 dienų pateikti savo poziciją.
Automobilių vagystės, išnaudojant vadinamąją „signalo perėmimo“ (angl. relay attack) technologiją, išplito visame pasaulyje – vagys naudoja įrenginius, kurie pailgina signalą tarp automobilio ir rakto, dažnai laikomo netoli namų durų. Taip sistema apgaunama – automobilis „mano“, kad raktas yra šalia, ir leidžia jį atrakinti bei užvesti.
Pastaraisiais metais dauguma gamintojų diegė papildomas apsaugos priemones naujiems modeliams, tačiau senesni automobiliai, kurių sistemos nebuvo atnaujintos, išlieka pažeidžiami. Bylos esmė – ar gamintojai tinkamai įvertino rizikas ir ar elgėsi atsakingai savo klientų atžvilgiu.
Statistika rodo, kad pandemijos laikotarpiu automobilių vagysčių skaičius Kanadoje išaugo, tačiau 2024 m. pirmąjį pusmetį jų užfiksuota 19 proc. mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Vis dėlto ekspertai primena, kad saugiausia laikyti automobilio raktą toliau nuo durų ar langų, ypač individualiuose namuose. Daugiabučiuose vagystės retesnės, bet atsargumo nereikėtų pamiršti ir ten.
