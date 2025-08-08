„Rokiškio Grand Rally“ kvalifikacijoje greičiausias – Vaidoto Žalos ekipažas

Trumpiausią laiką 4,57 km ilgio ruože užfiksavo Vaidotas Žala su šturmanu Ugniumi Vainevičiumi – 2 min. 26,94 sek. Jų pranašumas prieš antrą vietą užėmusius Roką Steponavičių ir Dovydą Ketvirtį siekė 4,52 sek.
Rokiškio Grand Rally 2025(44 nuotr.)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Rokiškio Grand Rally (nuotr. Andriaus Lauciaus)
Treti liko Justas Tamašauskas su Algirdu Pranckūnu, atsilikę vos 0,12 sek. nuo antrosios vietos. Ketvirtą rezultatą demonstravo nauju „Toyota GR Yaris“ važiuojantys Vladas Jurkevičius ir Aisvydas Paliukėnas – nuo trečios vietos juos skyrė tik 0,1 sek.
Į penketuką dar pateko Giedriaus Firanto ir Mato Valiulio ekipažas. Toliau rikiuojasi Giedrius Notkus ir Dalius Strižanas (6 vieta), Deividas Gezevičius ir Evaldas Kvederis (7), Paulius Beniušis ir Kristupas Adinavičius (8), Eugenijus Sladkevičius ir Marius Kairys (9) bei Ramūnas Čapkauskas su Kastytčiu Torrau (10).
Kaip pabrėžia organizatoriai, kvalifikacijos rezultatai nenulems tiesioginės starto tvarkos – lyderiai galės patys pasirinkti poziciją.
„Buvo įdomu pamatyti, koks bus mūsų tempas, nes šį greičio ruožą visi varžovai jau buvo važiavę pernai, o mums jis – naujas. Rezultatai šiek tiek nustebino, tikėjomės, kad skirtumai bus mažesni. Kvalifikacijoje šiek tiek spustelėjome, tad per ralį galėsime važiuoti ramiau. Dėl starto pozicijos dar nesprendėme – viską lems oro sąlygos“, – sakė V. Žala.
Po iškilmingo ralio atidarymo Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje penktadienį dalyvių laukia penki greičio ruožai – keturi žvyrkeliais ir vienas miesto gatvėmis. Varžybos tęsis šeštadienį: iš viso bus įveikta daugiau kaip 140 kilometrų ir 14 greičio ruožų. Tryliktasis ruožas buvo atšauktas dėl prastos kelio būklės.
Šaltinis:
tv3.lt
