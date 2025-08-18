Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis: operacija Gazos mieste prasidės netrukus

2025-08-18 10:21 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 10:21

Karo prieš islamistinę „Hamas“ organizaciją išplėtimas ir operacija prieš teroristus Gazos mieste, pasak Izraelio generalinio štabo vado Ejalo Zamiro, prasidės netrukus.

Karo prieš islamistinę „Hamas" organizaciją išplėtimas ir operacija prieš teroristus Gazos mieste, pasak Izraelio generalinio štabo vado Ejalo Zamiro, prasidės netrukus.

0

Lankydamas karius Gazos Ruože, jis, kariuomenės duomenimis, sakė: „Šiandien patvirtiname kito karo etapo planą“. Smūgiai prieš „Hamas“ esą bus stiprinami, „kol ji bus galutinai nugalėta“. Kariuomenė, anot E. Zamiro, „naudos visus savo pajėgumus – sausumoje, ore ir jūroje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariuomenės vadas pabrėžė, kad ligšiolinės operacijos savo tikslą pasiekė. „Hamas“ nebeturi tokių pajėgumų, kuriuos turėjo prieš prasidedant operacijai. Sudavėme jai skaudų smūgį“, – kalbėjo jis. Kartu E. Zamiras pažymėjo, kad Izraelio kariuomenės „moralinė pareiga yra grąžinti įkaitus namo – ir gyvus, ir žuvusius“.

Gazos karo išplėtimo planas numato Gazos miesto ir centrinių pabėgėlių stovyklų užėmimą, kad būtų sutriuškinta „Hamas“ grupuotė. E. Zamiras, anot žiniasklaidos,  pradžioje įspėjo dėl didelės plano rizikos kariams ir likusiems įkaitams, tačiau vėliau pradėjo planavimą, kad įvykdytų šalies politinės vadovybės reikalavimus.

